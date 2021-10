Brandweer uren bezig met blussen brand bij bedrijfsgebouw in Zuidland

Woordvoerder van de veiligheidsregio over uitslaande brand bij bedrijfsverzamelgebouw in Zuidland

De brandweer is in de nacht van dinsdag of woensdag uren bezig geweest om een uitslaande brand in een bedrijfsverzamelgebouw te blussen. Rond 02:15 uur kreeg de brandweer een melding van een 'oranje gloed' bij een gebouw aan de Scheijdelveweg in Zuidland, waar al snel bleek dat het ging om een grote brand. "We zijn met tientallen collega's bezig geweest om het vuur te bestrijden."