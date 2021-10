Groot tekort aan opvangplekken azc's in provincie Zuid-Holland: 'We moeten nu handelen'

Commissaris van de Koning Jaap Smit over de oproep om meer asielplekken beschikbaar te stellen: "De urgentie is hoog."

In onze provincie moeten snel opvangplekken beschikbaar komen voor Afghaanse vluchtelingen, zegt commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit. "De urgentie is hoog. We hebben geen tijd om lang te vergaderen, we moeten handelen." Eerder deze maand riep hij gemeenten in de provincie op om voor het einde van de maand opvangplekken beschikbaar te stellen.

Smit deed de oproep op verzoek van het kabinet, net zoals de andere commissarissen van de Koning. Ook stuurde Smit alle burgemeesters een brief. "In veel gemeenten wordt hard gewerkt aan een oplossing. We hebben 52 gemeentes in Zuid-Holland, en we moeten samen de situatie veranderen. Ook omdat hier sprake is van een groter tekort aan opvangplekken vergeleken met andere provincies."

De val van de Afghaanse hoofdstad Kabul en de vluchtelingenstroom die op gang kwam, overviel Nederland. Hierdoor zijn er veel te weinig opvangplekken. Ter Apel is een voorbeeld van een asielzoekerscentrum waar het de verkeerde kant opgaat. Daar slapen 750 mensen, terwijl er plek is voor 275 personen.

Extra opvang

In Zuid-Holland zou normaal gesproken plek moeten zijn voor 2500 opvangplekken, zegt Smit. Hoeveel er daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd, kan hij niet zeggen. "Maar we zijn op de goede weg. Rijswijk blijft het komende halfjaar open, een paar honderd kunnen terecht op de cruiseschepen in Rotterdam en omstreken, je hebt plek in Katwijk en 's-Gravendeel, daar is plek is voor 375 mensen, en in Zoetermeer wordt gesproken over 750 plekken in de voormalige gevangenis."

In onze regio gaan de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel helpen om het nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. Zij gaan zorgen voor extra tijdelijke opvang voor vluchtelingen of statushouders.

Verschillende gemeenten proberen op creatieve manieren voor extra opvang te zorgen. Wethouder Karremans zei dat hij wil voorkomen dat asielzoekers net als in 2015 in sporthallen moeten verblijven. “Daarom steken we op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen en lossen we dit zo samen op", zei hij eerder tegen Rijnmond.

Dit zijn tijdelijke oplossingen, benadrukt Smit, want de structurele opvang ontbreekt. Hij noemt het een 'gevoelig onderwerp'. "Elke provincie wordt geacht een azc te openen met voldoende plek om ook pieken te kunnen opvangen. Maar het probleem is dat men na de crisis in 2015 met veel Syriërs die deze kant opkwamen, heeft afgeschaald en nu moet er weer worden opgeschaald."

Daarbij komt dat veel mensen die in Nederland een status hebben gekregen (statushouders), blijven vastzitten in de azc's omdat er te weinig woningen zijn. "Hierdoor vindt de doorstroom niet plaats. Mensen die zouden moeten doorstromen, blijven zitten in de azc's en houden de plekken bezet van mensen die nu naar Nederland komen. Het risico bestaat dat het systeem dan vastloopt."

'Snel handelen'

De urgentie is heel hoog, benadrukt Smits. "Een situatie waarin mensen met bussen naar sporthallen of naar tentenkampen gaan, wil niemand terug. We hebben geen tijd meer om lang te vergaderen, we moeten nu handelen."