Arne Slot: 'Ook zonder vuurwerk kunnen fans van Feyenoord er een fenomenale avond van maken'

"Ik vind de sfeer in de Kuip altijd schitterend, zeker bij avondwedstrijden en Europese wedstrijden. Daar is geen vuurwerk voor nodig, dat zag je ook tegen NEC (5-3, red.). Het ziet er wel mooi uit als je het veld oploopt, maar het kost de club een hoop geld."

Feyenoord kan tegen FC Union Berlin de koppositie in de groep verstevigen. Thuis won Slots elftal al van Slavia Praag, vooral dankzij een geweldige eerste helft. Feyenoord overrompelde de Tsjechen. Misschien ook wel de manier om de Duitsers over de knie te leggen. "Dat verwacht ik elke week van mijn spelers, maar daar is ook een tegenstander voor nodig", vertelt Slot.

"Deze ploeg zal, of ik moet mij compleet vergissen, niet één keer opbouwen. Ze schieten de bal zo ver mogelijk de helft van de tegenstander op. Dat was ook zo tegen Wolfsburg, en toen scoorden ze ook. Dat was de eerste keer dat ze in de 'zestien' verschenen. Natuurlijk willen wij druk zetten, dat willen we altijd, maar je bent ook afhankelijk van de tegenstander."

Of Luis Sinisterra donderdag inzetbaar is moet nog blijken. De vleugelaanvaller is niet helemaal fit teruggekeerd uit Colombia.