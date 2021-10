Orkun Kökcü: 'Feyenoord moet in de Kuip negen punten halen, we weten dus wat ons te doen staat'

Feyenoord is koploper in de poule en won thuis al van Slavia Praag, op papier de beste tegenstander in de groepsfase. Toch staat de Duitse ploeg die morgen tegenover de Rotterdammers staat vijfde in de Bundesliga. "We hebben ze goed geanalyseerd", vertelt Kökcü tijdens de persconferentie. "Van Duitse ploegen is bekend dat ze veel fysiek gebruiken en veel energie in een wedstrijd steken. Dat doen wij ook. Ik denk dat het een mooie wedstrijd kan worden."

Kökcü kan niet wachten op de aftrap donderdagavond in de Kuip. "Wij proberen tegen iedere ploeg dominant te zijn, dat verwacht ik morgen ook. We kunnen met Feyenoord voor het eerst in lange tijd Europees overwinteren, dan is deze wedstrijd heel belangrijk."