Marokko verbiedt vliegverkeer van en naar Nederland: Transavia onderzoekt of uitstel mogelijk is

De Marokkaanse overheid legt vanaf middernacht een vliegverbod op aan vluchten van en naar Nederland, zegt een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia. Naast Nederland, geldt het vliegverbod ook voor Duitsland en Groot-Brittannië. De maatregel is genomen in het kader van de bestrijding van de coronabesmettingen.

Ondanks het aangekondigde vliegverbod, onderzoekt Transavia of ze de maatregel kunnen verlengen. "Aangezien het herfstvakantie is, willen veel mensen naar huis. Zij vragen zich af wat er nu gaat gebeuren, maar voor ons is dat ook even uitzoeken. We hopen dat we ze nog kunnen ophalen."

Repatriëringsvluchten

Als uitstel niet lukt dan worden alle vluchten gecanceld. Het is dan nog onduidelijk of er mogelijk repatriëringsvluchten komen om de mensen die nog in Marokko zitten op te halen. "Dat kunnen wij niet op eigen houtje regelen. Dat moet de Nederlandse overheid dan aanvragen bij de Marokkaanse overheid. Het is niet iets wat je vandaag of morgen hebt geregeld."

Woensdag heeft Transavia nog twee vluchten staan die doorgaan, donderdagochtend is er al een vlucht geannuleerd.