Justitie in hoger beroep tegen uitspraak in moordzaak Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de straf van dertig jaar die Moreno B. uit Rotterdam en zijn kompaan Giërmo B. uit Almere kregen voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Het OM had in juli levenslang geëist.

Het OM wilde met de eis van levenslang een 'krachtig en glashelder' signaal afgeven. Omdat het vonnis afwijk van die eis, hebben ze een hoger beroep ingesteld.

Volgens het OM is een levenslange gevangenisstraf een passende straf voor beide verdachten. "Zij hebben geweten dat het slachtoffer een advocaat is en hebben zich laten leiden door geld." Het OM wil dat in het hoger beroep ook rekening wordt gehouden met de maatschappelijke impact van deze moord. "Je ziet een toename van huur- en vergismoorden in het huidige maatschappelijke klimaat, ook op personen die de rechtsstaat dienen. Hierin is weinig respect voor mensenlevens."

DNA aangetroffen

Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Moreno B. zou de schutter zijn geweest, Giërmo B. de bestuurder van de vluchtwagen.

Het DNA van de mannen is aangetroffen in gestolen auto's die bij de moord en bij voorverkenningen zijn gebruikt. Ook waren hun telefoons steeds in de buurt van het huis van Wiersum en hadden ze na de moord opeens veel geld. Beiden hadden financiële problemen.