Maximale taakstraf geëist tegen Vlaardinger (20) die ingang gemeentehuis vernielde met vuurwerkbom

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag de maximale taakstraf van 240 uur geëist tegen een twintigjarige jongen uit Vlaardingen. Hij wordt ervan verdacht in december vorig jaar de pui van het gemeentehuis van Vlaardingen te hebben opgeblazen met een vuurwerkbom. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

Het incident vond plaats op 6 december 2020, even na elf uur 's avonds. Bij de explosie werden ook de glazen deuren van het gemeentehuis volledig vernield. Op basis van de camerabeelden vermoedde de politie dat de explosie het werk was van drie verdachten. Op de beelden zou te zien zijn hoe zij uit de richting van de Maassluissedijk komen, de markt oplopen en daarna iets aansteken. Na de explosie vluchtte het drietal in de richting van de Schoolstraat.

Nadat de beelden werden getoond bij Bureau Rijnmond kon op zondag 20 december een 26-jarige Vlaardinger worden aangehouden. Op maandag 21 december werd ook nog een 19-jarige Vlaardinger aangehouden. Hij moest woensdag voor de rechter verschijnen en heeft toegegeven dat hij het explosief heeft geplaatst. Het OM bevestigt dat de 26-jarige geen verdachte meer is, en ook niet meer wordt vervolgd. Van de derde verdachte is nog altijd geen spoor.

Naast de taakstraf is tegen de jongen ook een celstraf van 100 dagen geëist, waarvan 83 voorwaardelijk. Omdat de jongen na zijn aanhouding zeventien dagen vast heeft gezeten, hoeft hij dus niet meer naar de cel als de rechter meegaat in de strafeis. Daarnaast moet hij ook de schade aan het gemeentehuis betalen. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.