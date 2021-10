Verborgen parel in de regio: het natuureiland vol vogels bij de Sophiapolder

Het natuureiland ligt midden in de getijdenrivier De Noord en is alleen te bereiken met een voetveer voor een wandeling van 2,5 kilometer over vlonders en dijken. Het gebied is constant in beweging met zandplaten en kreken die voortduren veranderen onder invloed van het getij. "Twee keer per dag hebben we hier een getijdenslag van ongeveer een meter. Met echt hoog tij kun je niet eens over het vlonder, want dan staat het water erboven", vertelt boswachter Boer. "Dat is wel een uitdaging."

De getijden zorgen er ook voor dat de Sophiapolder een voedselparadijs voor vogels is. "Je ziet hier slibbanken ontstaan op zandplaten waar twee keer per dag vruchtbare slib wordt aangebracht." De voedselrijke omgeving trekt veel verschillende dieren aan. "Zeker in de winter heb je hier ontzettend veel trekvogels die hier overnachten. Duizenden meeuwen die samenklonteren, dat is prachtig om te zien", legt Boer uit. "Je ziet nu de reguliere gasten zoals knobbelzwanen en mantelmeeuwjes. We hebben ook een schelpenbank op een van de dijken liggen waar honderden visdieven broeden."

Boswachter Wouter Boer in de Sophiapolder | Foto: Jacco van Giessen

Onontdekt walhalla

Ondanks dat het gebied een walhalla voor vogel- en natuurliefhebbers is, is de Sophiapolder nog een echte verborgen parel. "Ik spreek nog steeds wekelijks mensen die nooit van het eiland van de Sophiapolder hebben gehoord. Mensen die al ruim veertig jaar in de omgeving wonen." Boer vindt het dan ook prachtig om te laten zien hoe mooi het gebied wel niet is. "En die mensen komen over het algemeen terug met: 'Dat had ik niet verwacht, prachtig!'"

Het eiland is in de veertiende eeuw ontstaan door verzanding in de rivier De Noord. Rond 1850 werd een van de zandbanken ingepolderd en vernoemd naar Koningin Sophia. Vijftig jaar later werd de polder ingezet voor agrarisch gebruik met op de Rietbaan een scheepssloperij. Afgedankte zeeschepen vaarden toen met vloed de Rietbaan op, maar het sloperswerk zorgde voor enorme vervuiling. In 1996 is daarom besloten de Sophiapolder terug te geven aan de natuur ter compensatie van de aanleg van de Betuweroute. Scheepswrakken werden opgeruimd en de bodem werd gesaneerd, zodat de natuur haar gang weer kan gaan.

'Kom het ervaren!'

In het hoogseizoen zijn er zeker drie keer in de week afvaarten met de voetveer, maar ook nu en in de winter gaat het bootje. "Nu met corona is er een limiet. Tussen de vier en de tien mensen gaan er op een bootje, afhankelijk van de gezinssamenstelling natuurlijk. En in de winter hebben we speciale wintervaartijden." Via de website van het Zuid-Hollandse Landschap zijn de vaartijden te zien en te reserveren. "Ik nodig je vooral uit om de natuur te komen ontdekken. Kom het ervaren!'