Negentig statushouders vanaf komende week tijdelijk op riviercruiseschip in Rotterdamse Persoonshaven

Wethouder Vincent Karremans over de opvang van statushouders in de persoonshaven

Komende week wordt een groep van ongeveer 90 statushouders opgevangen op een speciaal ingericht riviercruiseschip in de Persoonshaven in Rotterdam. Het gaat om statushouders die nu versneld worden opgevangen omdat de asielzoekerscentra de toestroom van nieuwe vluchtelingen niet meer aankunnen. Volgens wethouder Vincent Karremans (VVD) zal de groep maximaal twee maanden op het schip verblijven.

De statushouders die op het schip zullen verblijven waren al toegewezen aan Rotterdam, maar daar was nog geen opvang voor beschikbaar. Omdat de azc's de toestroom van nieuwe vluchtelingen niet aan kunnen, heeft de gemeente er nu voor gekozen om de toegewezen statushouders tijdelijk op te vangen op het cruiseschip. "Wij hebben toegezegd die groep sneller te willen opvangen, zodat de azc's worden ontlast", vertelt Karremans bij Radio Rijnmond. De plekken die daar nu nog door de statushouders bezet worden, zijn eigenlijk bedoeld voor de mensen die nieuw binnenkomen in Nederland.

Rotterdam staat er niet alleen voor in de opvang van statushouders. Ook de gemeenten Nissewaard, Vlaardingen en Krimpen aan den IJssel hebben ruimte beschikbaar gemaakt voor opvang. Karremans: "Het COA is met allerlei opvanglocaties bezig, maar het duurt even voordat die klaar zijn. In de tussentijd zorgen wij voor een tijdelijke oplossing."

Met stoom en kokend water voor elkaar gekregen

Volgens Karremans zullen de bewoners rondom de Persoonshaven weinig merken van de aanwezigheid van de statushouders. "Het schip is geen gevangenis. Ze mogen gewoon de buurt in en naar de supermarkt, maar we zorgen dat dat met de juiste begeleiding en beveiliging gebeurt. We hebben het over ongeveer 90 statushouders, dus het is niet zo dat de wijk wordt overspoeld."

Bewoners die een steentje willen bijdragen om de statushouders te helpen, kunnen volgens Karremans rekenen op ondersteuning van de gemeente waar mogelijk. "We gaan kijken of er behoefte is vanuit de bewoners om mensen te helpen hier een nieuwe start te maken. Dat juichen we van harte toe en zullen we ook begeleiden."

Dat er in de toekomst vaker een dergelijke opvangvraag vanuit het COA zal komen, gaat Karremans niet vanuit. "Het COA heeft het over een tijdelijke piek van twee maanden die opgevangen moet worden. We handelen naar de situatie die er nu is, en dat hebben we met stoom en kokend water voor elkaar gekregen. Ik ga ervan uit dat het hier dan ook voorlopig bij blijft."

Donderdagavond organiseert de gemeente in het Huis van de Wijk De Dam om 19.00 uur een bewonersbijeenkomst voor de mensen uit de buurt, om hen te informeren over de komst van de statushouders.