Vanaf vrijdag 300 opvangplekken erbij voor asielzoekers in Gorinchem

In het centrum in Ter Apel is plek voor 275 mensen, maar in de nacht van dinsdag op woensdag brachten zo'n 750 mensen daar de nacht door. Het piept en het kraakt bij het centrum: er zijn niet voldoende bedden en sanitaire voorzieningen. Een plan van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om bussen in te zetten om mensen naar andere locaties te brengen ging niet door. Nergens anders was op zulke korte termijn een plek beschikbaar.

Tijdens een overleg tussen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's op maandag is afgesproken om op korte termijn tussen de 800 en 1500 nieuwe slaapplekken te realiseren. Zo worden vanaf komende week 90 statushouders voor twee maanden opgevangen op een riviercruiseschip in Rotterdam. Ook in Nissewaard en Krimpen aan den IJssel worden binnenkort meer mensen opgevangen. Daar komt Gorinchem dus nog bij.

Waar in Gorinchem de 300 asielzoekers moeten worden opgevangen is nog niet bekend.