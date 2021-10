Ziekenhuizen onder druk door toenemend aantal ongevaccineerde coronapatiënten: 'vrijwel iedereen heeft spijt'

Volgens Peeters is de situatie in het ziekenhuis nu nog te overzien, maar gaan de cijfers wel de verkeerde kant op. Dat komt met name door ongevaccineerde patiënten die in het ziekenhuis belanden. "Begin dit jaar hebben we de gewone zorg afgeschaald omdat we anders de situatie niet aankonden. Nu heb je een situatie waarin een groot deel van de patiënten die wordt opgenomen er bewust voor gekozen lijkt te hebben zich niet te laten vaccineren. Daarnaast is het ook zo dat we heel veel achterstallige zorg hebben die we dolgraag willen inhalen."

Omdat de ziekenhuizen naarstig op zoek zijn naar ruimte voor coronapatiënten én de reguliere zorg, doen ziekenhuisdirecteuren landelijk een oproep om ic-patiënten door het land te spreiden. Het afgelopen weekend werden zo twee patiënten uit Zwolle overgebracht naar het Erasmus MC. Peeters: "Je kunt misschien nog niet één op één zeggen dat de gewone zorg wordt belemmerd door coronapatiënten, maar je zag in Zwolle wel dat afgelopen weekend last minute operaties moesten worden afgezegd, omdat het aantal daar ter plekke weer toenam. Dat is bij ons nog niet zo, maar we maken ons er wel zorgen om."

'Vrijwel iedereen heeft spijt'

Momenteel liggen in onze regio zo'n negentig patiënten met corona, waarvan dertig op de ic en zestig op de verpleegafdelingen. De laatste weken ziet het ziekenhuis ook een stijging in het aantal oudere patiënten. Van de nieuwe opnames is volgens Peeters ongeveer negentig procent niet gevaccineerd. "Bij de resterende tien procent is sprake van een medische oorzaak, bijvoorbeeld mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad of mensen met een immuunstoornis. Dat zijn mensen die wel gevaccineerd zijn, maar onvoldoende antistoffen ontwikkelen."

Ongevaccineerden die op de ic terechtkomen tonen regelmatig berouw dat ze zich niet eerder hebben laten prikken. "Vrijwel iedereen heeft spijt", zegt Peeters. "Wat ik vaak verbazingwekkend vind zijn de redenen. 'Ik had geen tijd', 'Ik wilde het doen', 'Ik twijfelde nog'. Vaak sporen ze hun familie ook aan om zich alsnog te laten vaccineren. Ik hoor van collega's uit andere ziekenhuizen wel verhalen over mensen die blijven ontkennen, maar dat heb ik zelf nog niet meegemaakt."

Dat is zonde, vindt Peeters, omdat een groot deel van de ziekenhuisopnames voorkomen had kunnen worden. "Een vaccinatie beschermt voor 95 procent tegen een ic-opname. Als je dan uitgaat van pak hem beet 220 mensen op de IC, zijn er misschien 20 die gevaccineerd zijn en een medische redenen hebben. Van die tweehonderd had je er honderdnegentig kunnen voorkomen. Dat maakt het wel frustrerend, en dat is de reden dat wij als dokters proberen uit te dragen hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren."

Meer behandelmethoden

In de afgelopen twee jaar zijn de behandelmethoden er goed op vooruit gegaan, wat het mogelijk maakt om patiënten sneller en gerichter te helpen. "We hebben nu meer mogelijkheden dan toen", vertelt Peeters. "Een groot deel van de patiënten kunnen we thuis behandelen met zuurstof. We geven ook medicatie om de ontsteking te remmen en bloedverdunners. Daarnaast hebben we nu ook een antistoffentherapie aan ons arsenaal toegevoegd voor patiënten die zelf niet genoeg antistoffen aanmaken."