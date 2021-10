Gewonde bij schietpartij aan de Rembrandtstraat

Bij een schietpartij in de Rembrandtstraat in Rotterdam-Centrum is woensdagavond een persoon gewond geraakt, zo meldt de politie.

De politie is nog op zoek naar twee verdachten die mogelijk zijn gevlucht in de richting van de Jacob Catsstraat of de Jonker Fransstraat. Volgens een melding op Burgernet gaat het om twee mannen. Een van hen is donker gekleed en een draagt een The North Face jas met een wit logo op de achterzijde van de rechterschouder. Beiden mannen dragen mogelijk een capuchon. Daarnaast wordt benadrukt de mannen niet zelf te benaderen.

Over de aanleiding van de schietpartij of toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie vraagt personen met meer informatie contact op te nemen.

Update: de politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost.