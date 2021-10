Organist Hayo Boerema rent de Rotterdam Marathon voor het restauratie orgel Laurenskerk: 'Ik heb nog nooit een lang stuk gerend'

“Wat een apparaat, hè”, lacht Hayo, zittend achter het imposante orgel. “Dit instrument heeft het formaat van een flatgebouw van acht verdiepingen. Het orgel is uniek in z’n soort. Maar na een halve eeuw moet het nu echt hoognodig worden gerestaureerd. Er zitten barsten in de pijpen. Sommige pijpen zijn door het intensieve gebruik zelfs kromgetrokken. De muziek klinkt daardoor niet helemaal zuiver meer.”

Voor de restauratie van het orgel is veel geld nodig. En dus wilde de Laurenskerk met de pet rond gaan. Boerema kreeg echter een idee om sneller geld op te halen. “Ik dacht: als ik nou eens de marathon ga lopen, dan kan ik me laten sponsoren”, vertelt de muzikant. “Ik vraag een euro per kilometer. Dus als ik hem volledig uitloop, levert dat het geweldige bedrag van ruim 42 duizend euro op. Daarmee zijn we er nog niet, maar het is een mooi begin.”

Als Boerema wordt gevraagd of hij een ervaren loper is, trekt hij zijn wenkbrauwen op. “Absoluut niet! Ik heb nog nooit een lang stuk gerend. Dit wordt mijn allereerste marathon. Maar ik heb wel getraind natuurlijk. Het verste dat ik gelopen heb, is iets meer dertig kilometer. Ze zeggen dat je de laatste tien kilometer door het enthousiasme van het publiek naar de finish wordt gedragen. Daar ga ik dan maar van uit.”

Restauratie van bijna een miljoen

De volledige restauratie van het orgel in de Laurenskerk zal bijna een miljoen euro gaan kosten. Dus met alleen het lopen van de marathon is het oudste gebouw van Rotterdam er nog lang niet. Toch is Hayo Boerema ervan overtuigd dat het geld er komt. “Er komen nog veel meer acties om geld in te zamelen. Vorige week zondag was de aftrap. Ik heb toen in de kerk een benefietconcert gegeven... met mijn hardloopkleding aan. Ik droeg alleen geen sportschoenen. Het orgel bespelen met hardloopschoenen is namelijk niet te doen. Dan wordt het een zooitje”, glimlacht de sympathieke muzikant.

Op de vraag of Boerema tenslotte nog een riedeltje op het orgel wil spelen, knikt hij gretig. “Dat kan natuurlijk maar één nummer zijn: You’ll Never Walk Alone...”, zegt hij, terwijl hij het beroemde lied van Gerry & The Pacemakers inzet.