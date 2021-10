Vier gewonden en veel schade na windhoos Barendrecht, 'buurt lijkt op oorlogsgebied'

Getuigen vertellen aan Rijnmond dat het aan de Middeldijk lijkt op een oorlogsgebied. De straten zijn bezaaid met allerlei voorwerpen. De windhoos heeft er voor gezorgd dat dakpannen van huizen werden afgeblazen, schuurtjes en overkappingen beschadigd zijn geraakt, auto's zijn van hun plek opgetild, ruiten zijn kapot en bomen zijn omgewaaid.

Bewoner Danny werd om 2.15 wakker van een flinke windhoos in zijn slaapkamer. "Ik dacht: ik doe even m'n raam dicht, maar ineens leek een windhoos door de straat te komen. Ik zag auto's door de lucht vliegen. Onvoorstelbaar, het leek wel een film. Overal glas door het huis, iedereen in paniek op straat, het lijkt wel een oorlogsgebied. We hebben ook lekkage omdat de brandweer op het dak alle losse panelen moest weghalen. "

Er worden nu houten ramen voor de ramen van Rick geplaatst, om wind en regen tegen te houden. "Alles is meegenomen door de wind, er is bijna geen schutting meer over, het is echt een pestzooitje. De windvlaag heeft alles meegenomen.

Nog niet hele wijk veilig

Verslaggever Roelof van der Meer is ter plekke en spreekt brandweerofficier Rick. "Toen we aankwamen was het een grote chaos, we zijn toen eerst gaan inventariseren wat er aan de hand was en de situatie gaan veiligstellen. Er hingen veel dakpannen scheef, die kunnen vallen. We moeten ook controleren of de cv-installaties nog werken, want veel pijpen zijn van het dak gewaaid, waardoor er CO-ophoping in de woning, dat is natuurlijk erg gevaarlijk."

Nog niet de hele wijk is veilig, omdat de brandweer daar niet met het grote materiaal kan komen. "Dat is bij de doodlopende straten, die gebieden zijn afgezet. De verzekeraar gaat dat vandaag verder afhandelen. Er zijn vier gewonden, met onder andere schaaf- en snijwonden, die zijn behandeld door de ambulancedienst. "

Volgens de Veiligheidsregio zijn door de harde wind ook auto's schuin op de weg komen te staan. De brandweer is al sinds vannacht ter plaatse om te helpen bij acute noodsituaties. Of die situaties er nu nog steeds zijn is onduidelijk. De gemeente gaat in de loop van de ochtend aan de slag met het opruimen van de straten.

In het hele land werd gisteren code geel afgegeven vanwege zware windstoten.