Ook rest van de dag kans op zware windstoten tot 90 k/m per uur

Vandaag begint de dag eerst nog met regen, daarachter is het wisselend bewolkt en trekken vanmiddag enkele buien over de regio. De temperatuur komt vanmiddag niet hoger meer uit dan 12 graden. Er staat een vrij krachtige en langs de kust harde westen- tot zuidwestenwind, windkracht 5-7. Aan zee staat er aanvankelijk een (storm)achtige noordwestenwind, kracht 8 of 9. De hele dag bestaat er (vooral tijdens buien) kans op zware windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en en neemt de kans op een bui al snel af. De temperatuur daalt naar 10 graden langs de kust en 6 graden in het oosten van de regio. De westen- tot noordwestenwind waait matig en langs de kust krachtig.

Morgen breekt af en toe de zon door en vooral in de middag trekken vanuit het noorden enkele buien over de regio. De temperatuur komt uit op een graad of 12. De westen- tot noordwestenwind waait vrij krachtig en langs de kust krachtig, windkracht 5 of 6.

VOORUITZICHTEN:

Zaterdag is er veel bewolking, op zondag is het mooi weer met zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft het hele weekend droog en het wordt 13 of 14 graden. Begin volgende week is het licht wisselvallig met kans op een bui. De temperatuur loopt op naar een vrij zachte 15 graden op dinsdag.