Schade in Barendrecht | Foto: Rijnmond

Een windhoos in Barendrecht heeft vannacht rond 2.30 voor grote ravage gezorgd. Vier mensen zijn daarbij gewond geraakt. Drie konden ter plekke worden behandeld, een persoon moest ter controle naar het ziekenhuis. Ooggetuigen vertellen dat de buurt eruitziet als 'een oorlogsgebied'. We houden je via dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen.