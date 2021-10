KIJK LIVE: ravage door windhoos in Barendrecht

Dat de schade in Barendrecht enorm is, is de dag erna nog goed te zien. De straten zijn bezaaid met allerlei voorwerpen: dakpannen zijn van huizen geblazen, schuurtjes en overkappingen zijn beschadigd, auto's van hun plek getild en bomen omgewaaid. Een bewoner zag afgelopen nacht de auto's door de straat vliegen: "Onvoorstelbaar, het leek wel een film. Overal glas door het huis en iedereen in paniek op straat; het lijkt wel een oorlogsgebied."

Toen de brandweer arriveerde, was het 'een grote chaos', zegt brandweerofficier Rick: "Er hingen veel dakpannen scheef; die kunnen vallen, dus dat is gevaarlijk. We moeten ook controleren of de cv-installaties nog werken, want veel pijpen zijn van het dak gewaaid, waardoor er CO-ophoping in de woning, wat ook erg gevaarlijk is." Nog niet de hele wijk is veilig, want de brandweer kan daar niet met het grote materiaal komen. "Dat is bij de doodlopende straten, die gebieden zijn afgezet. De verzekeraar gaat dat vandaag verder afhandelen. Er zijn vier gewonden, met onder andere schaaf- en snijwonden, die zijn behandeld door de ambulancedienst." Eentje is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.