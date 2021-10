FC Union-directie belaagd in centrum Rotterdam, Feyenoord neemt afstand van 'laffe daad' en biedt excuses aan

Een groep hooligans heeft woensdagavond in de Huismeester de clubleiding van Union Berlin belaagd. Onder andere voorzitter Dirk Zingler en directielied Oskar Kosche in het Rotterdamse café waren hier aanwezig.

Feyenoord reageerde donderdagochtend met een statement op de website. "Een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden. Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van 1. FC Union Berlin ten deel is gevallen. De club neemt dan ook op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd en is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen. De club kan er niet over uit dat mensen denken dat het op enige wijze acceptabel is om dergelijk gedrag te vertonen."

Feyenoord hoopt verder dat de daders gevonden worden en bestraft worden en hoewel buiten haar invloedssfeer biedt Feyenoord de Duitsers excuses aan voor wat er is voorgevallen.

Volgens de eigenaresse van de Huismeester werd er onder meer met stoelen gegooid en werden er glazen vernield. Union Berlin had een aantal weken geleden al gereserveerd om daar met een groep van 25 mensen te eten. Rond 22:00 was er vanuit de Binnerotte gezang te horen, terwijl een deel van de Duitse delegatie buiten en binnen aan het eten was. Qua schade is het vooral glaswerk.

Update politie

Ook de Rotterdamse politie heeft inmiddels bevestigd dat het om een groep Feyenoord-supporters gaat, dat woensdagavond het management van Union Berlin aanviel op de Meent in Rotterdam. Een vrouw raakte daarbij gewond. De politie heeft één verdachte van 25 jaar aangehouden.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin begint donderdag om 18.45 uur in De Kuip. De Duitsers zijn met ongeveer 2500 supporters naar Rotterdam afgereisd. Het duel is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond. Vanaf 18:00 begint de uitzending op de radio.