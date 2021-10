Weerman Ed Aldus: 'Een tornado als deze heb ik nooit eerder meegemaakt'

Hij is al meer dan 25 jaar weerman bij Rijnmond, maar een tornado heeft hij nooit eerder meegemaakt. "Als je ziet wat voor krachten hier hebben plaatsgevonden, echt ongelooflijk."

De weerman loopt rond door de getroffen straten. "Uit de eerste data blijkt dat er sprake is geweest van een kleine tornado", vertelt Ed. "Of een zware windhoos. Maar het duurde heel kort, nog geen tien minuten."

Zijn collega's zijn nu de weerkaarten en de verzamelde data aan het controleren, om te kijken wat er nu precies is gebeurd. "Maar het lijkt erop dat het een kleine tornado is geweest."

Was dit te voorspellen? "Nee", antwoord de weerman resoluut. "De ingrediënten voor zoiets waren wel al een paar dagen aanwezig, maar dit is zo specifiek en zo lokaal. Dat valt niet te voorspellen."

Al een paar dagen wordt er gewaarschuwd voor zware windstoten tot honderd kilometer per uur. "Ik had zelfs nog een waarschuwing gestuurd naar de gemeente Barendrecht, dat het gevaarlijk kon zijn. Maar zoiets als dit had ik ook niet zien aankomen."

Het gevaar is volgens de weerman nog niet voorbij. "Er zitten nog vrij veel dakpannen los. En ook vanavond en vannacht kunnen er nog fikse windstoten plaatsvinden. Blijf dus alsjeblieft binnen, want het is levensgevaarlijk."