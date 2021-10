Blikseminslag op je kamer, een gat in je hoofd door rondvliegende dakpannen: deze Barendrechters beleefden angstige momenten tijdens tornado

Wakker worden omdat er een kleine tornado door je straat waait, is al onalledaags. Vervolgens de vonken van de bliksem voelen omdat de bliksem in je dak inslaat, en daar vervolgens eigenlijk niets aan overhouden, is bijna een wonder te noemen.

Jesse, die dit afgelopen nacht allemaal te verwerken kreeg, oogt laconiek, als hij in de deuropening de verslaggever van Rijnmond te woord staat. "Mijn raam stond open", blikt hij terug. "En plots vloog het raam open, de schoenendozen en mijn petjes vlogen door de kamer. Toen zag ik de bliksem inslaan. Ik voelde zelf niets door de adrenaline, maar hoorde mijn moeder schreeuwen."

De schuur volledig opgetild

Wat er precies allemaal gebeurde, weet Jesse niet meer precies. "Ik hoorde alleen veel wind om me heen en ik zag alles vliegen, daar was ik vooral mee bezig." Een paar uur later heeft Jesse alleen nog hoofdpijn. "Pas 1,5 uur na die inslag merkt hij dat zijn neus bloedt en dat hij veel hoofdpijn heeft. “Een ander soort hoofdpijn dan normaal. Ze hebben me nagekeken in de ambulance, en een hartfilmpje gemaakt. Ze zeiden dat ik een lichte schok heb gekregen en dat ik geluk heb gehad, omdat er een grote inslag van de bliksem op het dak was. Maar het gaat nu goed met me. Het is bizar dat ik hier nog mag staan.”

Jesse (17) voor zijn huis aan de Lisleede in Barendrecht | Foto: Rijnmond

Nu nog opruimen", vertelt de 17-jarige verder, terwijl hij de schade om zich heen opneemt. "De schade is groot. Mijn hele scooter is total loss. De schuur is volledig opgetild. Mijn fiets is tegen de muur gekwakt. Ik hoop maar dat het verzekerd is."

Of hij vanavond weer op zijn eigen kamer slaapt? "Ja, dat wel. Maar ik begrijp dat het weer rotweer wordt en mijn bed staat bij het raam. Dus ik slaap maar even aan de andere kant."

BAM, een dakpan op zijn hoofd

Ook in het huis van Monica Georgiadis (54) zijn de gevolgen van de tornado zichtbaar. Bloedspetters op de vloer en trap, overal glas en een dakpan die zichzelf door de enorme snelheid waarmee hij binnen kwam waaien in een houten deur heeft geboord. Het is een bizar tafereel aan de Lisleede in Barendrecht, de straat die het hardst is getroffen door een enorme windhoos vannacht.

Monica vertelt aangedaan haar verhaal, terwijl haar man ligt te rusten. “Het is bizar, echt onwerkelijk. Je gelooft gewoon niet wat er gebeurt. Het was half drie ‘s nachts en ik wordt ineens wakker van het gerinkel van glas. Mijn man wilde het raam dichtdoen en BAM, opeens had hij een dakpan op zijn hoofd. We riepen: What the fuck gebeurt er?”

Het stel besloot daarop snel het alarmnummer 112 te bellen. “Ja, je wil gillen, je wil rennen, vluchten. Er kwam allemaal bloed uit zijn hoofd.” Met een zware hersenschudding en een gat in zijn hoofd is de man van Monica er nog goed vanaf gekomen, vindt ze.

De bloedspetters liggen door het hele huis | Foto: Rijnmond

“Hij heeft echt geluk gehad. Als je die dakpan ziet die uit de deur steekt. Zo muurvast, die is met zoveel kracht door dubbelglas geknald. Je zal hem in je hoofd krijgen!”

De Lisleede is nog afgezet vanwege het risico op bijvoorbeeld loskomende dakpannen. Verzekeringsexperts zijn al bezig de schade in beeld te brengen.