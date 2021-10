Café-eigenaar De Huismeester over belaging door Feyenoord-hooligans: 'Dit was een gerichte actie op bestuur Union Berlin'

Het gebeurde woensdagvond allemaal in een kwestie van minuten. "Overal gejuich en gezangen en plots vloog alles de lucht in", zegt mede-eigenaar Pascal Dijkkamp van De Huismeester, waar het bestuur van Union Berlin werd aangevallen door hooligans.

"Het was echt doelgericht op de mensen van Union Berlin", zegt Dijkkamp, een dag na de gebeurtenissen op de Meent. "Dit gebeurde rond 10 uur, ze gingen meteen richting onze gasten op het terras. Voor dat we het wisten gingen de stoelen en het glaswerk door de lucht."

Of het echt om relschoppers van Feyenoord gaat, durft Dijkkamp niet te zeggen. "Er werd geen Feyenoord geroepen, maar ze gingen echt direct op de Duitsers af."

Reservering

Enkele weken geleden kreeg De Huismeester een verzoek uit Duitsland voor een reservering. Het bleek van het bestuur van de huidige tegenstander van Feyenoord afkomstig te zijn. "Normaal doen we geen reserveringen, maar hiervoor maakten we een uitzondering. En het waren ook keurige mensen, heel gezellig."

De groep van ongeveer twintig tot vijfentwintig waren ongeveer een uur binnen toen de hooligans toesloegen. "Ze zaten eerst binnen, maar omdat het droog was, zijn ze later naar het terras verhuisd. Daar zaten ze net een kwartiertje."

Toen de groep van ongeveer dertig hooligans (Dijkkamp: 'type zwarte hoodie, capuchon) toesloeg, sloeg ook de paniek bij de bestuursleden toe. "Ze renden als gekken naar binnen om te voorkomen dat er iets ging gebeuren. Wij hebben meteen 112 gebeld en de politie stond in no-time voor de deur. Die hooligans zijn ook weggevlucht, de stad in."

Een Duitse vrouw, die volledig in paniek was, viel binnen flauw. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel.

Schade

De schade aan De Huismeester valt nog redelijk mee, heeft Dijkkamp inmiddels vastgesteld. "Maar buiten is al het glaswerk kapot. Ook zijn er wat bloemperken kapotgemaakt. Alles wat er op het terras stond is de lucht ingegaan. Maar binnen is er gelukkig geen schade. En we kunnen vanavond weer open."

Toch waren de gebeurtenissen van gisteravond voor Dijkkamp een belangrijke les. "Dit doen we nooit meer. Als het zo moet, is het voor ons klaar. Ook vanavond zijn we extra scherp. Als er ook maar een spoortje is van onrust, dan gaat de deur op slot en dan is het klaar."

Als bedankje had het bestuur van Union beloofd dat ze kaartjes voor de wedstrijd in Rotterdam zouden geven aan personeel van De Huismeester. "Dat is er door alle commotie dus niet van gekomen. Maar ik denk dat als we ze wel hadden gekregen, we na alle gebeurtenissen ook geen gebruik hadden gemaakt van die kaartjes."