Naomi Visser knap vijfde op meerkampfinale bij WK Turnen

Naomi Visser is op de WK Turnen op de vijfde plaats geëindigd op het onderdeel meerkamp. De 20-jarige Papendrechtse eindigde in het Japanse Kitakyushu uiteindelijk met een puntenaantal van 52,832 punten.

Visser stond voor de derde keer in haar carrière in de WK-finale op de meerkamp. In 2018 werd ze veertiende en een jaar later eindigde ze uiteindelijk op de een na laatste plek.

Afgelopen zomer zou Visser als reserve afreizen naar Tokyo voor de Olympische Spelen. Door een positieve coronatest ging er uiteindelijk een streep door haar Olympische droom.

De wereldtitel op de meerkamp ging naar de Russische Angelina Melnikova. Zij scoorde 56,632 punten. De Amerikaanse superster Simone Biles, die sinds 2013 alle wereldtitels op de meerkamp veroverde, was er niet bij.