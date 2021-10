Honkbalcoach Jaarsma en Neptunus na vijf jaar uit elkaar

Jaarsma werd in 2017 de hoofdcoach van de Rotterdammers. In zijn eerste twee seizoenen werd hij direct Nederlands- en Europees kampioen. Daarna won Neptunus geen enkele prijs meer. In 2019 en 2021, vorig jaar werd de finale vanwege corona afgelast, werd er verloren van concurrent Amsterdam.

Ook dit jaar ging dus het in de Holland Series mis. Neptunus verspeelde een 3-2 voorsprong in een best of seven-serie.

Naast Jaarsma vertrekken ook vijf spelers. Shaldimar Daantji, Benjamin Dille en Berry van Driel zetten allemaal een punt achter hun lange loopbaan. Quintin de Cuba en Dudley Leonora besloten om elders te gaan spelen. Neptunus wil in 2022 met jongere spelers gaan werken. De club gaat de komende periode vanzelfsprekend ook op zoek naar een nieuwe coach.