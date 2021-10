De marathon van Rotterdam in 5 'eerste keren'

Het is de eerste keer in veertig jaar dat de marathon van Rotterdam moet worden uitgesteld. En daardoor ook de eerste keer dat de marathon in oktober wordt gehouden. Tijd om te kijken naar andere bijzondere 'eerste keren' van het loopevenement dat inmiddels niet meer weg te denken is uit Rotterdam. Een evenement waarbij 17.000 lopers aan de start verschijnen en waarvoor tienduizenden mensen langs het parcours staan om aan te moedigen.

De eerste keer een marathon in Rotterdam

Daarvoor moeten we terug naar de tijd dat postduiven nog een belangrijke rol spelen in de communicatie. De doorkomsttijden van de lopers worden bij de allereerste marathon van Rotterdam doorgegeven met behulp van deze vogels. Op 25 mei 1908 is het Schuttersveld in Crooswijk de start- en finishlocatie van de marathon, die dan nog veertig kilometer lang is. Een paar maanden later bij de Olympische Spelen in Londen, wordt de officiële afstand 42 kilometer en 195 meter.

De Rotterdamse marathon van 1908 in de krant | Foto: Rijnmond

Het parcours loopt vanuit Crooswijk via onder meer Nieuwerkerk aan den IJssel naar Gouda en weer terug. Ook bij deze editie is er flink wat publiek op de been. De marathon wordt gewonnen door een arts uit Amsterdam die onderweg af en toe wat port drinkt. Zijn tijd: 2 uur, 56 minuten en 41 seconden.

De eerste keer marathon huidige stijl

In tegenstelling tot die allereerste marathon in 1908, kan de eerste 'Rotterdam Marathon' (1981) niet op veel publiek rekenen. De regen komt met bakken uit de hemel op zaterdag 23 mei 1981. De tweehonderd deelnemers lopen eerst vijf rondjes rond het Kralingse Bos om vervolgens via de Maasboulevard naar de finish op de Coolsingel te gaan. De Schot John Graham wint in een tijd van 2 uur, 9 minuten en 28 seconden. Die dag wordt duidelijk dat Rotterdam een snel parcours heeft en kenners voorspellen een mooie toekomst voor de Rotterdamse marathon.

Programmaboekje Marathon Rotterdam | Foto: Marathon Rotterdam

De eerste keer door Zuid

De marathon van 1985 is de eerste editie die beide kanten van de Maas in Rotterdam aandoet. Vanaf de start op de Coolsingel (sinds 1983) gaat het via de Willemsbrug naar Zuid, na een ronde op Zuid lopen de atleten weer over de Willemsbrug om vervolgens richting Rotterdam-Oost te gaan. De finish is uiteraard weer op de Coolsingel.

Inmiddels is de Willemsbrug alweer jaren uit het parcours. Sinds de opening van de Erasmusbrug in 1996, is die brug de oeververbinding in het parcours. In april 1997 schuift het 'hoedje’ van de pyloon voor het eerst een stukje omhoog voor de TV camera. Het shot vanuit de hoogte op de lopers die over de brug gaan, is inmiddels vaste prik en één van de letterlijke hoogtepunten in het beeldverslag.

Het eerste wereldrecord

Olympisch kampioen Carlos Lopes is één van de 2600 deelnemers op zaterdag 20 april 1985. De Portugees komt na een solo van 22 kilometer als eerste over de finish in een tijd van 2 uur, 7 minuten en 12 seconden. Een wereldrecord!

Finish Carlos Lopes in 1985 | Foto: Nationaal Archief

Drie jaar later loopt de Ethioper Belayeh Densamo als eerste ter wereld onder de 2 uur en 7 minuten. Hij zet bij de marathon van Rotterdam in 1988 een tijd van 2 uur, 6 minuten en 50 seconden neer. Daarmee neemt hij het wereldrecord van Lopes over. Het is de laatste keer dat er in Rotterdam een wereldrecord bij de mannen wordt gelopen. De Keniaanse Tegla Loroupe zet in april 1998 het wereldrecord bij dames op haar naam in Rotterdam: 2 uur, 20 minuten en 47 seconden.

Vijf maanden lang heeft het parcours in Rotterdam zowel het wereldrecord bij de mannen als vrouwen in handen. Want als Loroupe het WR pakt in 1998, staat het record bij de mannen nog altijd op naam van Densamo. Pas in september 1998 wordt zijn record verbroken bij de marathon van Berlijn.

Het wereldrecord van Belayneh Densamo uit 1988 is eigenlijk ook een wereldrecord op zich: het blijft dus ruim tien jaar staan. Densamo is onlosmakelijk verbonden met de marathon van Rotterdam, hij doet zes keer mee en wint niet alleen in 1988 maar ook in 1987, 1989 en 1996.

Belayneh Densamo in 1987 | Foto: Nationaal Archief

De eerste keer gestaakt

De eerste en enige keer dat de marathon van Rotterdam wordt gestaakt is in 2007. Hitte is er de oorzaak van dat de organisatie moet besluiten om het evenement te beëindigen. De wedstrijd is dan al gelopen, maar veel recreatielopers zijn nog lang niet gefinisht. Zij krijgen rond 14.30 uur het advies om wandelend naar de finish te komen. Ook zet de organisatie busjes in om mensen op te halen. De temperatuur gaat rond dat tijdstip richting de 27 graden.

Zo’n vijftig keer is een ambulance ingezet voor deelnemers die onwel zijn geworden. Twee mensen moeten worden gereanimeerd. Zeventien lopers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Tientallen mensen zoeken hulp bij de medische verzorgingsposten langs het parcours. Vanwege de bijzondere omstandigheden krijgen alle deelnemers krijgen een medaille.