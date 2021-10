Komt Feyenoord opnieuw sterk voor de dag in een Europese thuiswedstrijd? Volg het duel met FC Union Berlin live op Radio Rijnmond

Om 18:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis Kranenburg in De Kuip. Verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel verzorgen het vertrouwde commentaar bij Feyenoord - FC Union Berlin. De uitzending is live te volgen op 93.4 FM, maar ook via onderstaande stream.

Luister hieronder live mee met Radio Rijnmond.

Eerder deze donderdag kwam Feyenoord op een vervelende manier in het nieuws. Een groep hooligans heeft woensdagavond in de Huismeester de clubleiding van Union Berlin belaagd. Onder anderen voorzitter Dirk Zingler en directielied Oskar Kosche in het Rotterdamse café waren hier aanwezig. Feyenoord reageerde donderdagochtend met een statement op de website.

Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt dat de fans donderdagavond weer massaal achter de ploeg gaan staan tegen FC Union Berlin, maar dat vuurwerk uitblijft. De club heeft al meerdere boetes gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk. "Ik denk dat onze fans er ook zonder vuurwerk een fenomenale avond van kunnen maken", zei hij tijdens de persconferentie in De Kuip.

"Ik vind dat wij als Feyenoord zijnde in De Kuip negen punten moeten halen, dus we weten wat ons te doen staat." Dat zei middenvelder Orkun Kökcü een dag voor de belangrijke wedstrijd van Feyenoord in de Conference League tegen FC Union Berlin.

