LIVE: Feyenoord krijgt nog voor rust aansluitingstreffer te verwerken tegen Union Berlin (2-1)

Feyenoord speelt donderdagavond het derde duel in de groepsfase van de Conference League. Na het 0-0 gelijkspel bij Maccabi Haifa en de 2-1 zege op Slavia Praag komt nu het Duitse FC Union Berlin naar De Kuip. De aftrap is om 18:45 uur, en via Radio Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets.