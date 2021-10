Feyenoord-directeur Koevermans over Union-belagers: 'Dit soort mensen zo lang mogelijk het stadion uit krijgen'

"We moeten het politierapport nog afwachten om wie het precies gaat, maar dit soort mensen kun je geen Feyenoord-supporters noemen. We zullen er alles aan doen om ze zo lang mogelijk het stadion uit te krijgen", zegt de Feyenoord-directeur.

Donderdagavond viel een groep hooligans de leiding van FC Union Berlin, donderdagavond Conference League-opponent van Feyenoord, aan. Voorzitter Dirk Zingler en directielied Oskar Kosche waren in het Rotterdamse café aanwezig. De hooligans gooiden volgens getuigen met stoelen en braken glazen.

"Ik werd gisteravond rond tien uur gebeld door onze veiligheidsmanager dat er onenigheid was in de stad. De delegatie van Union Berlin was daar om een drankje te drinken op de Meent. Daar ging het dus mis. Ik kreeg al vrij snel te horen dat er iemand behandeld was aan haar verwondingen. Dan zit je op de bank en denk je: wat gebeurt hier nu allemaal weer?"

Koevermans zat dan ook met het schaamrood op de kaken bij de al geplande lunch met de leiding van Union Berlin, donderdagmiddag. "Natuurlijk hebben we meteen onze excuses aangeboden. Het is ongelofelijk dat als je te gast bent in een stad je zo wordt behandeld en je niet normaal kunt rondlopen."

Eerder op de dag sprak de clubleiding van Feyenoord zich zelf al fel uit tegen de hooligans. Koevermans: "Officieel ben je niet verantwoordelijk voor wat er buiten het stadion gebeurt, maar zo voelt het natuurlijk totaal niet. Iedereen zou hier veilig moeten kunnen rondlopen. Het doet ons daarom ook echt wat dat het in de stad is gebeurd. Wij willen over twee weken ook gewoon met vijfduizend supporters naar Berlijn toe en daar goed worden behandeld."

Tal van incidenten

De voorbije maanden vielen er tal van incidenten te betreuren. Zo drongen 'supporters' tijdens Feyenoord-RKC Waalwijk in mei het stadion binnen, kreeg de club al meermaals boetes vanwege het afsteken van vuurwerk in het stadion en werd het huis van Koevermans in september beklad. Het raakt de Feyenoord-directeur.

"Ik twijfel niet om aan te blijven, maar leuk is dit niet. Het gaat gelukkig maar om een heel kleine groep, maar die is zeer hardnekkig. Het is tot hier en niet verder. Deze mensen berokkenen de club schade. Ik wil ervoor strijden en vechten om dit probleem op te lossen."

Want op de lange termijn doet dit Feyenoord bepaald geen goed, aldus Koevermans. "Dit gaat heel Europa over. Heel veel steden of clubs zitten gewoon niet meer op Feyenoord te wachten. Het zal toch niet zo zijn dat we straks helemaal niet meer in Europa mogen uitkomen? Dit is ons podium, laten we ervan genieten. Dat kan niet zo."

Bekijk hier het hele interview met Feyenoord-directeur Mark Koevermans: