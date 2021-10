Feyenoord-directeur Koevermans over Union-belagers: 'Doe in godsnaam normaal'

"Het is echt verwerpelijk wat er is gebeurd. De delegatie van Union Berlin wilde gisteravond nog even een drankje drinken in de stad en werd toen aangevallen. Belachelijk, als gast moet je veilig zijn in Rotterdam. We moeten het politierapport nog afwachten om wie het precies gaat, maar dit soort mensen die dit doen kun je geen Feyenoord-supporters noemen. We zullen er alles aan doen om ze zo lang mogelijk uit het stadion te krijgen."

Donderdagavond viel een groep hooligans de leiding van Union Berlin aan. Voorzitter Dirk Zingler en directielied Oskar Kosche waren onder meer in het Rotterdamse café aanwezig. De hooligans gooiden volgens getuigen met stoelen en braken glazen. Eerder op de dag sprak de clubleiding van Feyenoord zich al fel uit tegen de hooligans en bood het excuses aan aan de clubleiding van de Duitsers. Er is tot dusver één persoon opgepakt.

Later meer.