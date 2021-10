Roncherello doodgeschoten na beroving bij pinautomaat

Eén dode. Dat is de trieste balans van een beroving bij een pinautomaat en een wilde achtervolging daarna. De 20-jarige Roncherello Ellis uit Rotterdam wordt door kogels getroffen en overlijdt. De daders worden gezocht.

Op maandag 11 oktober tussen 22.00 en 22.30 uur wordt aan de Putsebocht in Rotterdam-Bloemhof een groep mannen belaagd door een andere groep. Eén persoon van de aangevallen groep, staat te pinnen en wordt beroofd. Daarna vluchten de daders met het geld in een auto.

De pinner en drie andere mannen, waaronder Rocherello, zetten in een rode Volkswagen Golf de achtervolging in, die eindigt in de Schiltmanstraat. Daar wordt er rond 22.30 uur vanaf de straat meerdere malen op de rode VW geschoten. Roncherello wordt geraakt en direct door zijn vrienden naar het Ikazia Ziekenhuis gebracht, maar daar overlijdt hij.

De politie wil de moord in een rustige woonwijk snel oplossen en heeft daarom 20 rechercheurs op de zaak gezet. Het rechercheteam vraagt mensen die getuigen waren van de beroving en/of het schietincident en die nog niet met hen hebben gesproken, dit alsnog te doen. Dit kan ook anoniem. Alle informatie is welkom. Ook beelden van bewakings-, deurbel- of dashcamera’s kunnen helpen de daders op te sporen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000