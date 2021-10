Jan Rot kiest Luxor voor afscheidsfeest

Jan Rot in de studio van Rijnmond | Foto: Rijnmond

De ongeneeslijk zieke muzikant Jan Rot heeft het Luxor-theater gekozen voor zijn laatste optreden. Rot woont sinds vier jaar in Rotterdam. "Het is de stad waar ik wil sterven."

Zijn afscheidsfeest vindt plaats op 2 december. Rot viert het samen met vrienden onder wie Lenette van Dongen, Herman Finkers, Fay Lovski en Bill van Dijk. Rot had al een feest gepland voor zijn 65ste verjaardag in het Luxor, maar heeft donderdagmiddag besloten de datum naar voren te halen voor een afscheidsfeest. Dit vertelde hij op Radio Rijnmond.

Hij sprak met presentator Reint Jan Potze over zijn nieuwste singel "Roffa bij zessen". Een nummer dat is gebaseerd op de klassieker 'Waterloo Sunset' van de Kinks , een ode aan Londen. In het nummer schets hij een sfeer van de stad op vrijdagmiddag na zessen. "Zolang ik staar naar Roffa bij zessen, zal ik gelukkig zijn en zal ik nooit eenzaam zijn."

Rot zegt van de stad te houden en zich Rotterdammer te voelen. "Om met Deelder te spreken: "Het maakt geen ruk uit waar je vandaan komt, als je hier woont, ben je een Rotterdammer. "

De kaartverkoop voor het afscheidsfeest start in de week van 25 oktober.