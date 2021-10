Jan Rot vervroegt grote show in Nieuwe Luxor Theater vanwege gezondheidssituatie: 'Het wordt een volle zaal'

Jan Rot over zijn show in Nieuwe Luxor Theater

De ongeneeslijk zieke muzikant Jan Rot heeft het Nieuwe Luxor Theater gekozen voor een groot feest dat hij eens in de vijf jaar geeft. Rot had dit optreden eigenlijk gepland voor zijn 65e verjaardag in december 2022, maar vanwege zijn gezondheidssituatie is dat nu een jaar vervroegd.

"Het gaat naar omstandigheden wel goed", reageert Rot als hem gevraagd wordt hoe het gaat. "Ik ga nog lekker door." Rot viert het feest in het Nieuwe Luxor Theater samen onder meer Lenette van Dongen, Herman Finkers, Trijntje Oosterhuis, Fay Lovsky en Bill van Dijk. "Het wordt een volle zaal, maar het wordt feest. Ik heb er nu al zin in!"

Eerder vierde Rot zijn kroonjaren in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, zijn vorige woonplaats. Inmiddels woont de muzikant vier jaar in Rotterdam. "Het is de stad waar ik wil sterven." Nu de Maasstad zijn thuis is, wilde hij het vijfjaarlijkse ook in zijn huidige woonplaats vieren.

Nieuwe single

De muzikant sprak ook over zijn nieuwste single "Roffa bij zessen". Dit nummer is gebaseerd op de klassieker 'Waterloo Sunset' van de Kinks , een ode aan Londen. Rot maakte met zijn eigen versie een ode aan Rotterdam. In het nummer schetst hij een sfeer van de stad op vrijdagmiddag na zessen. "Zolang ik staar naar Roffa bij zessen, zal ik gelukkig zijn en zal ik nooit eenzaam zijn."

De muzikant zegt van de stad te houden en zich Rotterdammer te voelen. "Om met Deelder te spreken: "Het maakt geen ruk uit waar je vandaan komt, als je hier woont, ben je een Rotterdammer. "

Het feest van Jan Rot vindt plaats op 2 december. De kaartverkoop voor het afscheidsfeest start in de week van 25 oktober.