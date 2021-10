Vandaag trekken 300 asielzoekers in het voormalige Gorcumse belastingkantoor

Vandaag worden in Gorinchem 300 asielzoekers verwacht die hun intrek zullen nemen in het voormalig belastingkantoor in de Vroedschrapstraat. Eerder was aangekondigd dat de statushouders maandag zouden komen maar de druk op opvang in Ter Apel is zo groot dat ze al eerder het AZC moeten verlaten en worden verspreid over gemeenten in het land.

Zo worden vanaf komende week 90 statushouders voor twee maanden opgevangen op een riviercruiseschip in Rotterdam. Ook in Nissewaard en Krimpen aan den IJssel worden binnenkort meer mensen opgevangen.

In Gorinchemse opvang is de afgelopen 24 uur flink doorgewerkt om de opvang klaar te maken voor de nieuwe bewoners. Het grote pand in de Gorcumse Gildenwijk staat op korte afstand van een flinke woonflat.

Hoe eerder, hoe beter

“ Ja prima; hoe eerder hoe beter. Ik vind het geweldig, er komen mensen die zijn gevlucht voor een vreselijk situatie in hun land,” zegt flatbewoonster Lenny die nog niet zo lang in de flat woont. “Het pand staat leeg en is prima om mensen daar op te vangen."

Lenny overweegt om haar hulp aan te bieden in de opvang. “Als er een mogelijk is voor dit omaatje om de kinderen voor te lezen, dan kunnen ze ook wat aan de taal doen. Zoiets ben ik wel voor in.”

Een andere bewoonster die net de post uit haar brievenbus haalt, zet een paar kanttekeningen. “Tja het is het crisisopvang maar ik ben er niet zo voor dat het gebeurt in het voormalige belastingkantoor. Het gebouw staat veel te dicht op onze flat, dat is wel een bezwaar.”

Ophef

“Vijf jaar geleden zaten er ook al eens 250 asielzoekers in,” vertelt de flatbewoonster. “Toen was ook veel ophef over, wij hebben er als bewoners niet zoveel last van gehad. Maar deze groep die nu komt, de meesten zijn getraumatiseerd. En we weten niet wie het eigenlijk zijn en hoe het allemaal in zijn werk gaat.”

De Gorkumse vindt wel goed dat de statushouders worden opgevangen. “ Die mensen moet echt geholpen worden. Het is prima als ze hier tijdelijk voor korte tijd komen. Maar als het langer duurt, hebben we daar wel bezwaar tegen. Want dan wordt er niet naar de burgers geluisterd maar wel naar die mensen. De COA heeft dit pand gekocht dus daar hebben wij weinig zeggenschap over. “