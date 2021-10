Feyenoord wint knap van Union Berlin en doet gouden zaak in Conference League

Het duel in De Kuip kende een vervelende aanloop, vanwege het incident van woensdagavond bij De Huismeester in het centrum van Rotterdam. Ook donderdag was het raak. Een groep supporters stak buiten het stadion vuurwerk af om een nieuwe boete van de UEFA te voorkomen. Echter was er ook een groep die dit wél binnen de muren van het stadion deed. Iets wat Feyenoord waarschijnlijk weer een nieuwe boete op zal leveren.

Het werd op het veld wel een mooie avond voor Feyenoord, dat het tegen de Duitsers moest stellen zonder de zieke Marcos Senesi. Zijn vervanger, Lutsharel Geertruida, ging al binnen tien minuten in de fout. Het was aan de scherp ingrijpende Gernot Trauner te danken dat Union-spits Taiwo Awoniyi niet kon profiteren.

Sinisterra belangrijk

In plaats van een vroege achterstand kwam Feyenoord al snel op voorsprong. Luis Sinisterra, die het duel met RKC (2-2) nog moest missen omdat hij niet op tijd terug was van interlandverplichtingen, was daarbij belangrijk. De Colombiaan snelde zoals hij wel vaker doet langs zijn tegenstander, waarna Alireza Jahanbakhsh de bal na een aanraking van Guus Til kon binnentikken. Het was pas het tweede Feyenoord-doelpunt voor de Iraniër.

Een fase zonder al te veel kansen volgde, alvorens Bryan Linssen De Kuip in vuur en vlam zette. De Limburger kreeg tegen Union Berlin weer de voorkeur boven Cyriel Dessers en betaalde dat direct terug door de bal na een slippertje van Union-verdediger Robin Knoche simpel binnen te werken.

Tekst gaat verder onder de video.

Union geeft niet op

Echter had Feyenoord het in de eerste helft geen moment eenvoudig tegen de nummer vijf van de Bundesliga. De aansluitingstreffer van Awoniyi, zeven minuten voor rust, viel dan ook bepaald niet uit de lucht. De Nigeriaanse oud-spits van Liverpool kopte raak uit een voorzet van Christopher Trimmel.

De gelijk opgaande eerste helft bleek een voorbode voor de tweede. Niet al te veel kansen, wel veel duels en een wedstrijd op het scherpst van de snede. Feyenoord kwam er met Sinisterra en Linssen nog wel een aantal keer gevaarlijk doorheen, maar tot kansen leidde dat niet.

Maar in de problemen kwam Feyenoord ook niet. Daar kon ook invaller Sheraldo Becker, oud-speler van ADO Den Haag en in het verleden al trefzeker tegen Feyenoord, niets aan veranderen. De vleugelaanvaller kreeg na zeventig minuten een aardige kans, maar schoot de bal tegen Justin Bijlow op.

Sinisterra beslist het

Aan de andere kant besliste Feyenoord de wedstrijd. Til stak Linssen goed weg, die de bal tegen de keeper aanschoot. Echter stond Sinisterra op de juiste plek om de 3-1 binnen te tikken en zo de wedstrijd te beslissen. Daarna was het verzet van de Duitsers gebroken en kwam Feyenoord niet meer in de problemen.

De zege van Feyenoord kreeg zelfs nog een extra lekkere smaak. Het duel in de poule tussen Maccabi Haifa en Slavia Praag eindigde in een verrassende 1-0 zege voor de Israëliërs. Feyenoord staat na drie duels op zeven punten en kan overwintering met een overwinning in het uitduel in Berlijn over twee weken misschien al officieel veiligstellen.

Feyenoord - 1. FC Union Berlin 3-1 (2-1)

11' Alireza Jahanbakhsh 1-0

29' Bryan Linssen 2-0

35' Taiwo Awoniyi 2-1

76' Luis Sinisterra 3-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Geertruida, Malacia; Toornstra, Kökcü (83' Aursnes), Til; Jahanbakhsh (83' Nelson), Linssen (83' Dessers), Sinisterra