Slot is blij dat Feyenoord tegen Union Berlin de kansen wél afmaakte: 'Al moeten we er nog meer benutten'

Feyenoord stond binnen een half uur op een 2-0 voorsprong, maar leek na de 2-1 van Union Berlin-spits Taiwo Awoniyi toch een tijdje in de problemen te zitten. Dat vond Slot wel meevallen. "We hebben gedisciplineerd en geconcentreerd gespeeld. We creëerden weer heel veel kansen, waarvan we er meer moeten benutten", zegt Slot.

"Helaas geven we weer een doelpunt weg uit een standaardsituatie, maar verder vond ik het goed staan. Kansen tegen? Ik heb nog nooit een ploeg gezien die in een wedstrijd geen enkele kans tegen kreeg."

Achterin moest Feyenoord het stellen zonder de zieke Marcos Senesi, die werd vervangen door Lutsharel Geertruida. Slot was na afloop tevreden over Geertruida. "Ik vond hem goed spelen. Hij liet zich alleen aan het begin even verrassen, maar was daarna sterk en degelijk. Niet eenvoudig in een duel als dit."

Overwintering

Door de zege staat Feyenoord er met 7 punten uit 3 duels uitstekend voor in de poule. Door de zege van Maccabi Haifa op Slavia Praag (1-0) werd de uitgangspositie van de ploeg van Slot alleen nog maar beter. "Heel mooi dat we er zo voor staan. Dat is niet iets wat hier stelselmatig gebeurt. Al heb ik nog niet aan overwintering gedacht. Zo goed heb ik de stand in de poule ook weer niet voor me."

Ook liet Slot zijn licht schijnen op de aanval van hooligans op de clubleiding van Union Berlin. De trainer keurde het als vanzelfsprekend af. "Ik sluit me volledig aan bij de woorden van Mark Koevermans. Een goed statement, ik keur het ook af. Dit hoort niet bij deze club."

