Feyenoord-aanvoerder Toornstra tempert euforie na zege op Union Berlin: 'Moeten beseffen dat we er nog niet zijn'

Feyenoord had het met name in de eerste helft niet gemakkelijk met de Duitsers, maar boekte uiteindelijk een op het oog simpele overwinning. Aanvoerder Toornstra was na afloop een tevreden man. "Ik denk dat we de ruimte achter hun verdediging goed hebben bespeeld. We creëerden veel kansen. Zelf waren we goed georganiseerd", aldus Toornstra.

Door de overwinning (en de 1-0 zege van Maccabi Haifa op Slavia Praag) staat Feyenoord met 7 punten uit 3 duels fier aan kop in de groep. Feyenoord kan zich over twee weken op bezoek bij Union Berlin zelfs verzekeren van overwintering. "Daar hebben we het nog niet over gehad, maar we staan er wel goed voor. Alleen moeten we ook beseffen dat we er nog niet zijn. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd."

Bekijk hier het hele interview met Jens Toornstra.