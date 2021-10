Meer dan 70 supporters Union Berlin opgepakt in Rotterdam

Van deze 75 Union Berlin supporters werden er 59 gearresteerd in Rotterdam-Lombardijen. Zij zochten de confrontatie op met Feyenoord-supporters en hadden ook spullen bij zich om mee te vechten. Ze zijn urenlang vastgehouden in een parkeergarage van het politiebureau aan de Veranda. In de loop van de avond zijn ze met bussen naar Zwijndrecht gereden. Daar hadden ze hun auto geparkeerd.

De overige zestien arrestanten werden voornamelijk voor de wedstrijd aangehouden en worden verdacht van vernieling, belediging en het voorhanden hebben van vuurwerk.

Confrontatie Oranjeboomstraat

De politie laat weten dat het overgrote merendeel van de voetbalsupporters zich netjes had gedragen. Toch ging het in de aanloop naar de wedstrijd fout. Vanuit het centrum liep een grote groep supporters naar het stadion. Op de Oranjeboomstraat was de stoet zo lang geworden, dat de politie besloot om de kop van de stoet even tegen te houden.

Daar waren de Duitsers niet van gediend, die meteen de confrontatie zochten met de ME. Daarbij zijn over en weer klappen gevallen. Een politiehond beet drie mannen en beet in alle ophef ook een ME'er. De vier gewonden werden door ambulancepersoneel behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. De Union Berlin-fans werden na hun medische behandeling alsnog aangehouden.

Later op de avond raakten ook een politiepaard en -ruiter gewond. Het dier schrok van vuurwerk dat werd afgestoken en viel met ruiter en al. Volgens de politie vallen de verwondingen van beide slachtoffers mee.