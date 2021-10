Zestig fans Union Berlin opgepakt in Rotterdam

Volgens de politie waren de Duitsers op zoek naar supporters van Feyenoord om met hen de confrontatie aan te gaan. Ze hadden meerdere voorwerpen bij zich. De Duitsers zijn urenlang vastgehouden in een parkeergarage aan de Veranda. Pas na de wedstrijd werden ze overgebracht naar het politiebureau van Zwijndrecht.

In de middag was er al een groep Duitsers gesignaleerd op het station van Zwijndrecht. Daar bleken ze op de trein gestapt te zijn richting Rotterdam. "Daar hadden ze ook hun auto geparkeerd", zegt de politie.

Ook met de stoet die van het centrum naar het stadion liep ging het fout. Op de Oranjeboomstraat was de stoet zo lang geworden, dat de politie besloot om de kop van de stoet even tegen te houden. Daar waren de Duitsers niet van gediend, die meteen de confrontatie zochten met de ME. Daarbij zijn over en weer klappen gevallen. Een politiehond beet drie mannen. Die zijn behandeld en opgepakt. De politiehond beet in alle ophef ook nog een ME'er.