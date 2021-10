Dit zijn de vijf mooiste plekken om naar de Marathon Rotterdam te kijken

Rijnmondverslaggever Dave van der Wal volgt al jaren als de 'man met de helm' de recreatielopers. Vanaf de motor doet hij verslag vanuit de staart van het parcours. Het is inmiddels een traditie dat de allerlaatste loper, die door de organisatie van de marathon wordt aangewezen, de laatste kilometers wordt begeleid en gevolgd door Dave.

Erasmusbrug

"Daar kan je blijven staan, dat is zo lekker makkelijk, want daar komen ze twee keer langs", zegt Van der Wal. "Je kan ook even ergens een bakkie gaan doen en weer terug naar het parcours g aan." Aan de zuidkant van de Erasmusbrug zit metrostation Wilhelminaplein. Dat is handig voor toeschouwers die ook nog naar andere plekken langs de route willen.

De start van de Rotterdamse marathon bij de Erasmusbrug. | Foto: Luka de Kruijf

Maasstadziekenhuis

"Wil je een beetje op je gemak kijken, dan moet je daarheen. Het is ruim en overzichtelijk daar", weet Van der Wal. "Je wordt ook niet overstemt door 20.000 anderen als je iemand wil aanmoedigen.

Slinge

Van der Wal noemt de Slinge één van de gezelligste plekken op Zuid: "En ook weer twee halen, één betalen, want ze lopen daar in een lus." Langs de Slinge staat altijd veel publiek en het is er sfeervol.

Boezemstraat

In de Boezemstraat is er een waar Crooswijks volksfeest. De lopers komen er twee keer langs, maar de meeste aandacht gaat uit naar de lopers die het Kralingse Bos al hebben gehad en aan de laatste kilometers zijn begonnen. "DJ Mause en DJ Koffie Dick draaien er van 's morgens vroeg tot de allerlaatste loper voorbij is", beschrijft Van der Wal. "Het ontploft daar echt. Voor ons op de motor is het ook altijd een uitdaging, het is een soort Alp de Crooswijk waar we niet naast elkaar kunnen rijden maar voorzichting tussen de feestende mensen door."

Mariniersweg

De Mariniersweg is het begin van het einde van de marathon. "Dat is echt het slotstuk, daar staan de motoragenten klaar om achter de laatste loper aan te rijden. Alles valt daar samen, het is echt een snijvlak: je kan de finish ruiken maar je moet nog even. Daar zitten veel mensen hoog in de emotie."

Het startschot van de marathon wordt zondagmorgen om 10:00 uur gegeven. De uitzending van Radio Rijnmond begint om 9:00 uur. Vanaf 13:00 uur doet TV Rijnmond liveverslag van het evenement. De uitzending duurt tot 16:30 uur, dan is de laatste officiële loper over de finish aan de Coolsingel. "De allerbeste plek om het te volgen is thuis op de bank via Rijnmond", lacht Van der Wal. "Dan hoef je hem ook niet zelf te lopen."