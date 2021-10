Podcast Feyenoord: 'Slot is de beste aankoop ooit van Arnesen'

"Zonder twijfel de beste aankoop ooit van Frank Arnesen", zegt Van Os. "Slot begrijpt het spel en is realistisch. Hij is geen fossiel en gaat mee met zijn tijd. Hij durft zich aan te passen aan de tegenstander. Bovendien vond ik het goed hoe hij sprak over het afsteken van vuurwerk. Hij zegt duidelijk dat de supporters er ook zonder vuurwerk een mooi feest van kunnen maken. Hij krijgt daar sowieso kritiek op, maar dat deert hem niet. Een dikke pluim voor hem."

Gedragen door het publiek knokte Feyenoord zich donderdag langs de Duitse opponent, door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Luis Sinisterra. De sfeer in De Kuip speelde volgens Van Os opnieuw een grote rol bij zege: "Feyenoord pakt een ploeg in dit soort duels bij de ballen en laat niet meer los. Daar kan de tegenstander niet tegenop."

Onstuitbare Sinisterra

Feyenoord liep donderdag met name in de eerste helft over de Duitsers heen, onder meer dankzij uitblinker Sinisterra. De Colombiaan was volgens Sinclair Bischop de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord. "Voetballend gezien de man of the match. Hij kan het openbreken met een individuele actie, iets waar het Feyenoord nogal eens aan ontbeert."

Met zeven punten uit drie duels staat Feyenoord er goed voor in de Conference League-poule. Een kraker in Berlijn wacht over twee weken, als Feyenoord het uit opneemt tegen Union Berlin en een reuzenstap kan zetten richting Europese overwintering.

"Ik hou mijn hart vast hoe het er in Berlijn aan toe zal gaan met supporters. Voetballend wordt het een mooi feest, maar ik vrees voor ongeregeldheden daar. Als je nu al ziet dat Duitse hooligans de confrontatie zoeken en dat het in de avond vooraf misging in het centrum van Rotterdam met het bestuur van Union... De verwachting is dat er 7000 mensen gaan en er zijn maar 2800 kaarten beschikbaar", zegt Bischop.

Eerst wacht voor Feyenoord zondag het uitduel met Cambuur, de huidige nummer tien van de eredivisie. Van oudsher geen makkelijk potje voor Feyenoord. Van Os denkt dat echter dat de Rotterdammers gemakkelijk wint van de ploeg uit Leeuwarden. Bischop nuanceert het iets: "Het is wel op kunstgras, dus eenvoudig wordt het niet. maar uiteraard moet Feyenoord daar gewoon winnen."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl