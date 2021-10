Spin-off : Spinnen tellen in Chris Natuurlijk van 23 oktober

Wie telt de meeste spinnen in huis? Het is de Spin off voor een griezelige avond in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 29 oktober. Directeur Kees Moeliker vertelt in Chris Natuurlijk dat het museum voor het eerst in een Halloweenweekend ’s avonds open is om doodleuk te griezelen met de toiletpot-vleermuis en andere dieren uit de collectie.

Toiletpotvleermuis uit de collectie van het NMR | Foto: NMR

Flirten met de overkant

In haar boek Het wonder van Rotterdam maakt Nelleke Noordervliet een wandeling langs de straten waar ze tussen 1945 en 1963 heeft gewoond: Nieuwe Boezemstraat, Insulindestraat en Coolhaven. Chris Natuurlijk wandelt een stukje met haar mee. Vanuit haar slaapkamerraam aan de Coolhaven keek Nelleke recht in de klaslokalen van de Machinistenschool. En ook een beetje in de ogen van de knappe leerlingen, waarmee je als 16-jarige best een beetje wilt flirten.

Natuurfilms in het teken van water

Directeur Raymond Lagerwaard en filmmaker Maarten van Rouveroy zijn te gast in Chris Natuurlijk om te praten over de zevende editie van het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) dat dit jaar in het teken staat van water. Op het festival gaat de korte film The corona comeback of Egypt’s Dolphins van Van Rouveroy in première. Dit jaar is het WFFR van 26 tot 31 oktober in Cinerama in Rotterdam en online van 25 oktober tot en met 7 november.

Still uit de film The Corona Comeback of Egypt's Dolphins | Foto: Maarten van Rouveroy

