Marathondirecteur Mario Kadiks blikt vooruit op zijn laatste: 'Gestart als een ruwe diamant, gebouwd aan een evenement met een ziel'

Prachtig herfstweer, voor het eerst finish op de vernieuwde Coolsingel en geen coronabeperkingen. Niets lijkt een mooie jubileumeditie van de Marathon Rotterdam in de weg te staan. "De anderhalve meter is weg en gelukkig is sport vrij van test- of vaccinatiebewijzen, ook langs het parcours. Alleen voor de tribunes op de Coolsingel moet je een QR-code laten zien."

"We gaan er natuurlijk vanuit dat als mensen klachten hebben ze niet naar Rotterdam komen. Je kunt het evenement dan alsnog niet missen als je bijvoorbeeld naar Rijnmond kijkt of luistert. En als je naar Rotterdam komt: geef iedereen de ruimte om dit evenement op een goede manier mee te maken."

Spannend

Met namen als Marius Kipserem (winnaar 2019) en Bashir Abdi (winnaar olympisch brons) heeft Rotterdam zondag een aantal ambitieuze wereldtoppers aan de start. "Ik denk dat het heel spannend wordt, daar hebben we ook op ingezet", vertelt Kadiks. "We gaan zien wie het beste eindschot heeft. Ze zijn aan elkaar gewaagd, we proberen de groep zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Hopelijk kunnen ze dan met elkaar samenwerken en elkaar omhoog stuwen. Afhankelijk van het weer gaan we dan zien hoe we in de tijd uitkomen."

Dit jaar wordt de marathon van Rotterdam voor het eerst in het najaar gelopen. Volgend jaar keert 'de mooiste' gewoon weer terug naar april (zondag de tiende). In 2023 en 2024 is de Marathon Rotterdam door de Atletiekunie weer aangewezen als NK. Kadiks: "Daar zijn we erg blij mee. Ook in aanloop naar de Spelen van Parijs is dat een fantastische extra voorbereiding, die perfect past in de jacht op medailles."

Mooiste baan van de wereld

De edities van de komende jaren worden voor Kadiks anders dan gewend. Na komende zondag neemt hij afscheid als marathondirecteur. "We zijn gestart als ruwe diamant, die we elk jaar een stapje verder hebben geslepen. Met elkaar hebben we gebouwd aan een fantastisch evenement met een ziel. Ik kijk terug op een heel mooie periode, waarin ik de mooiste baan van de wereld had."

En wanneer Kadiks zondag op zijn laatste marathondag als directeur tevreden is? "Als iedereen met een glimlach huiswaarts keert en denkt: ik ben hier volgend jaar weer."

De Marathon Rotterdam 2021 is zondag de hele dag te volgen via Radio Rijnmond, TV Rijnmond en uiteraard Rijnmond.nl.