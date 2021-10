Pascal overleefde een hartinfarct tijdens de marathon en loopt zondag opnieuw om trauma te helen

Tijdens de marathon van 2019 krijgen drie hardlopers een hartinfarct. Een van hen overlijdt aan de gevolgen, de twee andere deelnemers herstellen. Pascal Vermeulen (48) uit Vlaardingen is een van de twee mannen die het infarct overleeft. Aanstaande zondag, twee jaar later, gaat hij die heftige gebeurtenis afsluiten door het laatste stuk (3 km) alsnog te rennen.

Pascal heeft het vaak in gedachten herbeleeft, maar een groot deel van de traumatische gebeurtenis op 7 april 2019 blijft een zwart gat. “Ik liep de 10 kilometer recreatieloop met twee vrienden. We hadden hem al vaker gelopen en waren goed voorbereid. We zouden ieder ons eigen tempo lopen; ik was ze al snel kwijt omdat ik na tweehonderd meter moest plassen en een Dixie opzocht.”

En dat is dan meteen ook de laatste herinnering die Pascal heeft aan de recreatieloop van de marathon (10 km). Drie dagen later wordt hij wakker op de IC van het Erasmus MC. Hij ligt aan de beademing en heeft in elke opening een slang, zoals hij zelf beschrijft.

Het opmerkelijke is dat hij de zeven kilometer die hij heeft gelopen na zijn toiletbezoek helemaal kwijt is. Op het zeven kilometer-punt, daar waar de route ombuigt richting stad en finish, lag hij op de grond, met zijn hoofd op de stoep. Een Engelstalige vrouw uit het publiek met een bhv-diploma ziet dat het niet goed was; Pascal ademt rustig; normaliter zou een hardloper hijgen. De bhv'er begint meteen te reanimeren. Daarna brengen twee agenten met een snel gevonden AED hem enkele schokken toe. Dat heeft hem gered. Een ambulance brengt hem naar het Erasmus MC, waar hij drie dagen in coma ligt.

Oorzaak blijft mysterie

Toch blijft het een beetje een mysterie voor Pascal wat er precies is gebeurd. “Ik vraag me na twee jaar nog steeds af of ik pech of geluk heb gehad. Pech dat dit gebeurd is tijdens het hardlopen en niet in mijn slaap. En geluk omdat ik zonder de hulp van de omstanders en het zorgpersoneel nu dood was geweest."

Van zijn cardioloog heeft hij nooit antwoord gekregen op de vraag wat er precies mis is met zijn hart. “Mijn vader is op zijn 53ste overleden aan hartfalen en de precieze oorzaak van zijn overlijden is ook altijd onduidelijk gebleven." Wel werd in het ziekenhuis duidelijk dat de aderen rondom Pascal's hart dichtgeslibd waren. De geplaatste stents houden de aderen open en het handje pillen dat hij dagelijks slikt, houden cholesterol en de hartslag laag.

Nu, twee jaar na het infarct, gaat het goed met Pascal. Lichamelijk gezien is hij fit. Hardlopen doet hij niet meer, maar hij staat wel regelmatig op de tennisbaan. Anders dan het lichamelijk herstel, gaat het geestelijke herstel grillig, zegt hij zelf. "Ik wil het afsluiten, anders blijf ik erover malen." Hoewel hij er in het dagelijks functioneren geen last van zegt te hebben, zijn er soms emotionele momenten. "Dan komt het keihard binnen. Bijvoorbeeld toen ik Daley Blind tegen de vlakte zag gaan op het veld. (In augustus 2020 werd hij onwel door hartfalen tijdens oefenwedstrijd - red.). Ik realiseerde me ineens hoe heftig dit is geweest voor mijn vrouw en zoons. Die hebben drie dagen in onzekerheid geleefd, want het was absoluut niet zeker of ik ongeschonden uit de coma zou komen en of ik überhaupt uìt de coma zou komen."

Trauma afsluiten door nog eens te lopen

Aanstaande zondag trekt hij opnieuw zijn hardloopkloffie aan om de drie kilometer die hij in 2019 niet heeft kunnen lopen, alsnog af te leggen. Op die manier hoopt hij de traumatische gebeurtenis af te kunnen sluiten. "Het gaat goed met me, ik heb helemaal nergens last van. Eigenlijk was ik na twee weken ziekenhuis al weer helemaal de oude. Kernachtig vat hij samen: "Ik was gezond, ik ben een kwartier dood geweest en daarna was ik weer gezond."

De twee vrienden met wie hij de recreatieloop in 2019 deed, lopen aanstaande zondag met hem mee. Zij rennen de hele tien kilometer, Pascal stapt in op de locatie waar hij twee jaar geleden 'uitstapte' en doet de laatste drie.

Zijn vrouw was niet blij met zijn plan om de laatste kilometers te lopen, de schrik zit er goed in bij haar. Pascal zelf is niet bang dat zijn lichaam hem in de steek zal laten, omdat hij serieus heeft geoefend: "Ik heb zeker zo'n vijftien keer een loopje van vier kilometer gedaan en ik voel me fit."

Zijn vrouw en twee zoons wachten hem op bij de finish op de Coolsingel. De marathonorganisatie heeft voor VIP-plaatsen gezorgd. Zijn vrouw heeft inmiddels vrede met de symbolische actie. En Pascal zelf? "Ik kijk er enorm naar uit om die laatste kilometers te lopen. Ik ben vastberaden. Ik wil het afsluiten."