Feyenoorders Bijlow, Malacia en Til weer in voorselectie Oranje, ook Capellenaar Lang wederom opgeroepen

Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til zitten in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen, halverwege volgende maand. Ook Noa Lang uit Capelle aan den IJssel is opnieuw opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal.

Eerder deze maand zaten Feyenoorders Bijlow, Malacia, Til en Lang ook al bij de selectie van Oranje in de duels met Letland (0-1 winst) en Gibraltar (6-0 winst). In Letland wist Bijlow zich te onderscheiden met een belangrijke redding, kreeg Til een basisplaats en maakte Lang zijn officiële debuut. In De Kuip stond Lang tegen Gibraltar al voor het eerst in de basis bij Oranje.

Op zaterdag 13 november speelt het Nederlands elftal uit tegen Montenegro. Op 16 november wacht een wedstrijd tegen Noorwegen in De Kuip. Daarna is de kwalificatieserie voorbij en weet Oranje of het zich heeft geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar.

Dallinga en Mijnans

Bij Jong Oranje maken Excelsior-spits Thijs Dallinga en Sparta-middenvelder Sven Mijnans voor het eerst deel uit van de voorselectie van bondscoach Erwin van de Looi. Voor Dallinga is dat een beloning voor zijn tot dusver sterke seizoen bij Excelsior, waarin hij al elf keer scoorde.

Ook Feyenoorders Lutsharel Geertruida en Ramon Hendriks, Spartaan Kenzo Goudmijn en Schiedammer Joshua Zirkzee maken deel uit van de voorlopige selectie van Jong Oranje.