Fraser over Sparta: 'De laatste maand zijn we goed bezig, maar we zijn op zoek naar uitstekend'

Net als Sparta won tegenstander RKC dit seizoen tot nu toe slechts één wedstrijd. Wel stuntte de ploeg uit Waalwijk al met gelijke spelen uit bij FC Utrecht en Feyenoord (beide 2-2). Sparta-trainer Fraser is lovend over de ploeg die voorlopig vijftiende staat in de eredivisie. "Je ziet dat de trainer de goede lijn van vorig jaar doortrekt. Mohammed Allach (technisch directeur van RKC, red.) heeft een goede selectie neergezet, hij is voor mij een van de meest onderschatte personen in het voetbal. Als je ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen: fantastisch."

Sparta staat voorlopig zeventiende in de eredivisie, met net als tegenstander RKC zeven punten. Nadat het spel van de Rotterdammers dit seizoen al meermaals tegenviel, kwam Sparta in de afgelopen twee duels met PSV (2-1 verlies) en FC Groningen (1-1 gelijkspel) beter voor de dag. "Je ziet dat wij meer balans krijgen in ons spel en in de bezetting", vertelt Fraser. "Feit blijft wel dat je altijd overwinningen nodig hebt. Voor de stand op de ranglijst, maar ook voor het gevoel. De laatste maand zijn we goed bezig. We trainen goed, de sfeer is goed. Maar we zijn op zoek naar uitstekend."

Kritiek is begrijpelijk

Fraser kan zich wel vinden in de kritiek op zijn ploeg. "Ik vind dat er altijd een kern van waarheid inzit. Ik vind de situatie nu niet super dramatisch, maar het is ook niet zo dat we heel opgewekt zijn. Ik vind de kritiek wel begrijpelijk, het is aan ons om te laten zien dat we de stapjes die we maken uitbouwen. De ploeg toont wel veerkracht en blijft tot het einde strijden. Ik ben er trots op dat Sparta wat dat betreft net zo speelt als dat ik in elkaar steek. Maar uiteindelijk hebben we punten nodig om het goede gevoel kracht bij te zetten. "

Aanvoerder Adil Auassar vult zijn trainer aan: "Als je me vraagt of we op dit moment meer punten hadden moeten hebben zeg ik ja. Maar vraag je me of we in paniek moeten raken zeg ik nee. Iedereen mag kritisch zijn, maar wij weten wel waar we mee bezig zijn. Aan ons de taak de drie punten binnen te halen, dan zal iedereen wel anders zingen."

RKC Waalwijk-Sparta begint zaterdagavond om 21:00 uur en is uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond.