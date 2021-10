Eerste divisie: Excelsior boekt volwassen zege in Den Haag, bizarre comeback voor FC Dordrecht

Doordat koploper FC Volendam ook won, uit bij Jong AZ, blijft de achterstand van de Kralingers op de Noord-Hollanders twee punten. Ook nummer drie De Graafschap won, uit bij VVV, en hijgt nummer twee Excelsior in de nek met twee punten achterstand.

Bekijk hieronder de reactie van trainer Marinus Dijkhuis, die trots is op de volwassenheid van zijn team. Hij had niet verwacht dat Excelsior al zo ver zou zijn. Tekst gaat door onder de video.

Excelsior trekt topper in Den Haag naar zich toe

Excelsior was de meest gretige ploeg in de beginfase van de wedstrijd. Dit leverde kansjes op voor Dallinga en een gevaarlijk schot van afstand van Wieffer, Marouan Azarkan was ook dicht bij de 0-1, op aangeven van de vrijgelopen Dallinga. Hij blesseerde zich bij zijn inzet van dichtbij, die nog van de lijn werd gehaald, waarna de huurspeler van Feyenoord de wedstrijd voortijdig moest staken.

Daarna werd Excelsior steeds slordiger en bleven nieuwe kansen uit. ADO Den Haag, zonder de geschorste topscorer Verheijdt, had niet de stootkracht om er van te profiteren. 0-0 was daarom een logische ruststand.

Ook in de beginfase van de tweede helft was Excelsior de meest dreigende ploeg. Na een afgekeurde goal van Duku (buitenspel) schoot Horemans bijna van afstand raak. De sterke start na rust werd niet lang daarna beloond: Een voorzet van Duku werd door verdediger Amofa achter zijn eigen doelman gegleden: 0-1.

Thijs Dallinga blikt terug op ADO - Excelsior en spreekt over zijn plek in de voorselectie van Jong Oranje. Tekst gaat door onder de video.

Nadat de wedstrijd kort werd gestaakt (het ADO publiek op Midden Noord bleef de grensrechter bekogelen met plastic bekers) begon ADO aan te dringen. Het leverde enkele hachelijke situaties op voor de goal van Van Gassel, die wederom sterk keepte. Verdediger Redouan el Yaakoubi gooide de wedstrijd in het slot toen hij ongehinderd mocht opstomen en de bal van afstand, hard en laag mocht binnen knallen. Zijn derde doelpunt in een uitwedstrijd van dit seizoen en een hele belangrijke.

Bekijk hier de reactie van een geëmotioneerde El Yaakoubi, die zijn doelpunt opdraagt aan een overleden vriend. Tekst gaat door onder de video.

ADO Den Haag - Excelsior 0-2 (0-0)

52' 0-1 Jamal Amofa (eigen doelpunt)

81' 0-2 Redouan el Yaakoubi

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane; Azarkan (15' Duku - 80' Vlasenko), Eijgenraam, Wieffer (46' Chacón), Baas; Dallinga, Niemeijer (75' Driouech)

Onbgekende comeback van FC Dordrecht

FC Dordrecht kende een dramatisch begin aan hun thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Al binnen het kwartier keken de Dordtenaren tegen een 2-0 achterstand aan, terwijl de tegenstander van deze vrijdagavond ook een dramatische seizoensstart kent en onderin de eerste divisie bungelt. Eerst schoot Van Beijnen een bal via de onderkant van de lat binnen en voordat FC Dordrecht die klap had verwerkt bleef Kuijpers kalm in een 1-tegen-1 situatie met doelman Bossin.

Trainer Santoni wisselde vroeg spits Agrafiotis in een poging om het tij te keren, maar het was al snel duidelijk dat het een avond werd waarin FC Dordrecht weinig kon klaarspelen. Nadat Jari Schuurman geblesseerd het veld moest verlaten zorgde Toine van Huizen na een ongelukkige sliding via een eigen goal voor de 0-3. Dat was ook de ruststand.

De tweede helft kabbelde voort totdat de Schapenkoppen het opeens op de heupen kregen. In een tijdsbestek van vijf minuten maakten Miceli (assist van Hobbel) en Meijers het weer spannend met de 1-3 en direct daar achteraan de aansluitingstreffer.

El Azzouzi dacht al even de gelijkmaker te hebben gescoord, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd maakte Alessio Miceli met een mooie volley alsnog de 3-3 om het spektakelstuk aan De Krommedijk in stijl af te sluiten.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 3-3 (0-3)

10' 0-1 Mike van Beijnen

13' 0-2 Roy Kuijpers

36' 0-3 Toine van Huizen (eigen doelpunt)

68' 1-3 Alessio Miceli

71' 2-3 Stijn Meijer

90'+3 3-3 Alessio Miceli

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Savastano, Van Huizen, N’Diaye, Biberoglu (63' Miceli); Donkor, Hölscher (63' Hobbel), Pascu (46' Vermeulen), Schuurman (36' El Azzouzi); Meijer, Agrafiotis (25' Wielzen)