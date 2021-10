Transavia stuurt twee repatriëringsvluchten uit Marokko naar Rotterdam

De vluchten naar Rotterdam komen uit Nador (maandag) en uit Tanger (dinsdag). De andere vluchten gaan naar Schiphol en Eindhoven.

Marokko heeft een paar dagen geleden het luchtruim gesloten voor vluchten van en naar Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Dit vanwege een nieuwe sub-variant van het Delta-virus. Om mensen die nu niet meer naar huis kunnen toch terug te halen, begint Transavia vandaag met repatriëringsvluchten.

Eerder deze week gaf Transavia aan dat hulp van de Nederlandse overheid nodig was om deze vluchten mogelijk te maken. "Dat kunnen we niet op eigen houtje regelen. Dat moet de Nederlandse overheid dan aanvragen bij de Marokkaanse overheid. Het is niet iets wat je vandaag of morgen hebt geregeld", liet een woordvoerder van Transavia eerder weten.