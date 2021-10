Volg Rijnmond en mis zondag helemaal niets van de 40ste Marathon van Rotterdam

Aanstaande zondag is het eindelijk zover. We hebben er anderhalf jaar op moeten wachten, op de 40ste editie van de NN Marathon Rotterdam. Ruim 42 kilometer lang schitteren duizenden lopers door de stad op weg naar de finish op de Coolsingel. Rijnmond is er de gehele dag van begin tot het eind bij met mooie, grappige en soms ook ontroerende verhalen.

Radio Rijnmond

Om 09:00 uur trapt presentator Ronald van Oudheusden af met de warming-up. Rotterdam ontwaakt en maakt zich klaar voor de start. Om exact 10:00 uur laat burgemeester Ahmed Aboutaleb het kanon bulderen waarna 17.000 lopers direct de Erasmusbrug op stormen, op de voet gevolgd door onze verslaggevers op de motor: Rob Scholtes, Dennis Kranenburg en Frank Stout. Zij volgen de wedstrijd om zich na de finish van de eerste man, vrouw en Nederlander terug op het parcours te storten in het grote peloton recreanten. Om 14:30 uur maken we de zender vrij voor Cambuur-Feyenoord om direct na die wedstrijd weer terug te keren bij de laatste loper van de marathon. De uitzending wordt afgesloten met een mooie compilatie tussen 17.55 uur en 18.00 uur.

TV Rijnmond

Vanaf 13:10 uur zijn we er ook live op tv. Ruud van Os en Suzanne Mulder staan op de Coolsingel bij de finish. Hier vangen ze de hardlopers op die na 42.195 meter nog genoeg adem over hebben om hun bijzondere verhaal te vertellen. Dave van der Wal rijdt mee in het parcours en gaat op zoek naar de Laatste Loper. Samen rennen en rijden ze naar de finish, wat elk jaar weer bij iedereen voor kippenvel zorgt. De marathon-uitzending loopt door tot 16:30 uur waarna deze in het geheel wordt herhaald. Vanaf 21:00 zie je in een drie kwartier durende compilatie de mooiste momenten van de mooiste marathon van ons land.

Online

Via de website en de app word je de gehele dag op de hoogte gehouden van het feest in de stad, de mooie verhalen van renners en mooie foto’s en video’s van de dag. Ook onze social media-kanalen staan zondag geheel in het teken van de NN Marathon Rotterdam.