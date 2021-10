Vrienden overleden Kees Veldboer lopen de marathon om hem te eren

“Het wordt een heel emotionele dag”, blikt verpleegkundige Linda de Jong vooruit. “Kees was niet alleen een goede vriend, hij was ook mijn vaste hardloopmaatje. We renden vaak door het park achter de stichting. De leegte die hij heeft achtergelaten, is enorm. Om Kees een ultiem eerbetoon te geven, lopen Bas en ik zondag allebei een kwart marathon. Kees mag nooit worden vergeten. Hij is voor altijd in ons hart.”

'Ik heb hem niet kunnen redden'

Bas Drenth, die eveneens op de ambulance werkt, was erbij toen Kees Veldboer overleed. “Ik heb hem nog geprobeerd te reanimeren”, zegt hij zichtbaar ontroerd. “Ik heb er alles aan gedaan, maar ik heb hem helaas niet kunnen redden. Dat doet veel met een mens. Ik ben blij dat ik nu samen met Linda voor Kees ga lopen. Het klinkt misschien hard, maar op deze manier kan ik de verschrikkelijke gebeurtenis ook afsluiten.”

Kees Veldboer overleed op 26 juli aan een hartstilstand | Foto: Rijnmond

Drenth loopt met het startnummer van de overleden oprichter en directeur van stichting Ambulance Wens. “Dat voelt aan de ene kant raar, maar aan de andere kant is het ook mooi”, legt hij uit. “Linda en ik hebben ons laten sponsoren. We halen zondag zoveel mogelijk geld op voor stichting Ambulance Wens. Daarmee kunnen we doen wat Kees zo graag deed: de laatste wensen vervullen van terminaal zieke mensen.”

Sinds het overlijden van Veldboer bestiert zijn zoon, Kees Veldboer Junior, de stichting Ambulance Wens. Hij kan de marathon-actie van zijn vaders vrienden enorm waarderen. “Het is geweldig dat Linda en Bas mijn vader zo’n bijzonder eerbetoon geven. We gaan zondag met een grote groep vrijwilligers langs de kant staan om ze aan te moedigen. Het geld dat ze ophalen krijgt een geweldige bestemming.”