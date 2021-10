FC Rijnmond over Luis Sinisterra: 'Met het rendement dat begint te komen ga je richting transferrecord voor Feyenoord'

Feyenoord deed donderdagavond een gouden zaak in de Conference League. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip van Union Berlin en zetten daarmee een grote stap richting Europese overwintering. Oud-Feyenoorder Roy Makaay vond de ploeg van trainer Arne Slot vooral gedoseerder spelen.

"Daardoor bleven ze wat frisser en kwamen ze niet in de problemen", vertelt Makaay in FC Rijnmond. "Ze hebben niet heel veel weggegeven. Dit is een geweldige start, met zeven punten uit drie Europese wedstrijden."

"Dat de eerste kans een goal was is fijn", vult analyticus Harry van der Laan aan. "Zeker tegen zo'n defensieve ploeg waardoor zij hun spel aan moesten passen. De hele voorhoede heeft ook gescoord (Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Luis Sinisterra, red.), dat is goed voor het vertrouwen. 3-1 is een mooie uitslag, die een goed beeld geeft van de wedstrijd."

Sinisterra

Vooral de rol van Sinisterra donderdagavond kon de mannen wel bekoren. Begin deze week was de Colombiaan nog ziek, nadat hij later bij Feyenoord terugkeerde van interlandverplichtingen. Maar daar was tegen Union Berlin weinig meer van te merken. Makaay: "Hij was met afstand de gevaarlijkste man op het veld. In de omschakeling heb je met hem altijd snelheid en een passeerbeweging."

Verslaggever Dennis van Eersel ziet het rendement bij Sinisterra steeds verder verbeteren. "Dat begint steeds meer te komen. Als dat zo doorgaat en Feyenoord gaat hem uiteindelijk verkopen, ga je richting transferrecord. Dan zou hij het hoogste bedrag ooit voor Feyenoord op moeten leveren."

Cambuur

Voor Feyenoord is het te hopen dat Sinisterra komende zondag in de uitwedstrijd bij SC Cambuur zijn stijgende rendement doorzet. Op papier wacht de Rotterdammers een pittig duel in Leeuwarden, maar volgens Makaay weet de ploeg van Slot precies wat het kan verwachten. "Ze geven veel kansen weg, het is belangrijk dat je snel een doelpunt maakt. Dan heb je een veel rustigere middag. Want Cambuur gaat alles of niets spelen."

Van der Laan vult aan: "Fijn dat dit een ploeg is die zelf initiatief neemt, dat is voor Feyenoord alleen maar gunstig."

Imago

In FC Rijnmond ging het ook over de vele incidenten rond Feyenoord de laatste tijd. Vuurwerk in het stadion, geblokkeerde trappen, bedreigingen, imagoschade... deze week kwam daar een groep hooligans die de clubleiding van Union Berlin aanviel bij. "Het is schandalig", reageert Makaay. "Feyenoord staat er al niet bij iedereen heel goed op in Europa. Het imago van de club wordt er niet beter op. Duizenden moeten lijden onder de daden van een aantal. Ik hoop echt dat het nu wat minder wordt."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug.