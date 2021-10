Het golfballen mysterie op Goeree: Diefstallen, schade en losse golfballen over heel het eiland

Een flinke deuk in een auto, een kapotte autoruit, putten in de muur en veertig losse golfballen op het terrein van ASH Carrosserieën in Middelharnis. De medewerkers van het autobedrijf begrepen er niets van toen ze na het weekend van 16 oktober op hun werk kwamen. Volgens de eigenaar is er voor duizenden euro’s aan schade aangericht. En ook op andere plekken op het eiland zijn de afgelopen weken golfballen gevonden.

Bas Mooijaart, eigenaar van ASH Carrosserie, heeft duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip. “Wie doet zoiets?”, vraagt Mooijaart zich af. “Hebben ze het op mijn bedrijf gemunt?” Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk omdat ook op andere plekken ballen zijn gevonden. Zoals bij een installatiebedrijf in Middelharnis. Daar werden begin oktober op het terrein twintig golfballen gevonden. Die hebben geen schade veroorzaakt.

Het is voor Mooijaart een groot raadsel. Hij vermoedt wel waar de golfballen vandaan komen. Er is namelijk maar één golfbaan op Goeree-Overflakkee, in Melissant.

Inbraak bij de golfclub

Volgens Ewoud Gebraad, vrijwilliger bij de golfclub, zouden de voorvallen te maken kunnen hebben met een diefstal kort geleden: “Op 2 oktober is er ingebroken bij de golfbaan en is er een golfkar, golftas en een soort scooter gestolen, waarmee je op de baan kunt rijden. In die golftas zaten golfballen en golfclubs.”

Twee weken later is het opnieuw raak bij de golfbaan. Dit keer wordt er ingebroken in de lockerruimte waar leden van de club hun golftassen opbergen. In diezelfde nacht is het bedrijf van Mooijaart belaagd.

Sinds de inbraken worden er volgens Gebraad op allerlei plekken verspreid over het eiland golfballen gevonden. De eigenaar van ASH Carrosserie Mooijaart heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.